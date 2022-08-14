إسرائيل: رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت يعلن انضمامه لقائمة وزير الأمن لخوض الانتخابات للكنسيت القادمة

إسرائيل: رئيس الأركان السابق غادي إيزنكوت يعلن انضمامه لقائمة وزير الأمن لخوض الانتخابات

تم الإعلان صباح الأحد عن قرار رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت الانضمام إلى القائمة الموحدة برئاسة وزير الأمن بيني غانتس بعد فترة غير قصيرة من الانتظار والترقب حول نية ايزنكوت خوض غمار الحياة السياسية من عدمها وبحال أراد ذلك فأي فريق سيختار.

وبحسب النشر في موقع غلوبس فإن غادي إيزنكوت، خرج عن صمته وأعلن انضمامه إلى حزب كحول لافان (أزرق أبيض) صباح اليوم (الأحد) وسيحتل المركز الثالث في القائمة الموحدة مع حزب "يش عتيد" (أمل جديد) برئاسة وزير القضاء جدعون ساعر والذي يحل ثانيا في القائمة.

وجاء في الإعلان أن "المعسكر الذي يطمح لاكتساب صفة الممثل الجامع والرسمي على مستوى الدولة سيترأسه وزير الأمن ورئيس حزب كحول لافان "أزرق أبيض" بيني غانتس، ويحل في المركز الثاني وزير القضاء جدعون سار، وفي المركز الثالث غادي آيزنكوت.

كما جاء في الإعلان أن "الاتحاد سيشكل الأساس لإقامة حكومة دولة واسعة ومستقرة، الأمر الذي سيضع حداً للأزمة السياسية المستمرة، ورأب الصدع بين أجزاء المجتمع الإسرائيلي، وتعزيز المصالح الوطنية لدولة إسرائيل في الأمن والاقتصاد والأمن الداخلي والتعليم ".