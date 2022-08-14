الكنيسة القبطية في مصر: 41 قتيلا في حريق كبير بكنيسة غرب القاهرة

اندلع الحريق خلال احتفال جماهيري في الكنيسة حضره نحو 5000 شخص بسبب تماس كهربائي

أفادت الكنيسة القبطية في مصر بمصرع 41 شخصا، وإصابة آخرين، في حريق كبير شب في كنيسة أبو سيفين بإمبابة. وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، حيث انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث.

وقالت مصادر في وزارة الصحة المصرية أن الوفيات وصلت حتى الآن 41 شخصا.

وبحسب رويترز، اندلع الحريق خلال احتفال جماهيري في الكنيسة حضره نحو 5000 شخص. وأفاد المسؤولون الأمنيون الذين تحدثوا للوكالة أن الحريق نجم عن تماس كهربائي. وذكرت وزارة الصحة في القاهرة في وقت سابق أن ما مجموعه 55 شخصا أصيبوا في الحريق، وفي تحديث لاحق أفادت أن العديد منهم لقوا حتفهم.

وقالت السلطات إنه تم استدعاء 15 سيارة إطفاء إلى مكان الحادث لإخماد النيران، فيما نقلت سيارات الإسعاف التي تم إرسالها هناك الجرحى إلى المستشفيات القريبة.

وبحسب واينت فقد أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عبر فيسبوك، أنه أمر السلطات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمساعدة في الكارثة. وتحدث عبر الهاتف مع رئيس الكنيسة القبطية ثيودور الثاني، وأعرب عن تعازيه بالكارثة التي حلت بالجالية القبطية.