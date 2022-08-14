رئيس حكومة إسرائيل: "من يمس مواطني إسرائيل- لن يكون له ملاذ للهرب"

تصريحات لابيد ، جاءت في أعقاب عملية إطلاق النار في القدس والتي أدت إلى إصابة ثمانية اثنان حالتهم خطيرة

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد االيوم في مستهل جلسة الحكومة الى العملية في القدس ليلة الأحد، وقال "هناك استنتاج واحد من هذا الحدث، كباقي الأحداث السابقة: من يمس مواطني إسرائيل، لن يكون له ملاذ للهرب إليه، نحن سنلاحقه ونصل إليه في كل مكان وسنستنفذ كافة أقسى الإجراءات القانونية بحقه".

وأضاف لابيد :"في عملية إطلاق النار الليلة في القدس جرح ثمانية أشخاص، اثنان منهم حالتهم خطيرة" وتابع لابيد :"قوات الأمن تواجدت في الموقع بعد دقائق معدودة، وخلال الليل كانت ملاحقة بالتعاون مع جهاز الشاباك، القوات الخاصة (اليمام)، وقوات شرطة كبيرة" وأطلع لابيد الوزراء حول المعلومات المتوفرة عن منفذ العملية وأشار الى أنه قام بتسليم نفسه صباح اليوم للشرطة وهو قيد تحقيقات الشرطة حاليا ولفت إلى أن الحديث يدور عن "مهاجم منفرد، من سكان مدينة القدس ولديه سجل إجرامي".

وتطرق لابيد خلال الجلسة الى المخاوف في مدينة القدس من وقوع هجمات مماثلة وقال إنه تحدث مع رئيس بلدية القدس:"إنه يواصل تجهيز المدينة للأعياد، القدس نابضة ومليئة بالسياح وسنواصل الحفاظ عليها، منطقة القدس سيتم تعزيزها ابتداء من الليلة بشكل كبير بقوات الشرطة لمنع وقع هجمات تقليد، لكن يجب أن أشدد: القدس عاصمة إسرائيل آمنة، منفتحة، قوية وترحب بالسياح والسكان على حد سواء" وطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية إرسال تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، وقال إن "دولة إسرائيل كلها تصلي لسلامتهم وتتمنى لهم الشفاء العاجل".

ويشار الى أن منفذ العملية هو أمير صيداوي (26 عاما) من سكان القدس الشرقية ويحمل الهوية الزرقاء، ويملك صيداوي سجلا جنائيا وكان قضى بعض المحكوميات في السجن بعد ارتكابه مخالفات جنائية، لكنه لا يملك سجلا أمنيا، وكان وصل الى موقع العملية بسيارته وفر منها مشيا على الأقدام. واستقل صيداوي صباح اليوم سيارة أجرة الى مركز الشرطة وقام بتسليم نفسه.

وجرت الليلة عمليات تمشيط واسعة بحثا عن المنفذ الذي فر من موقع العملية بعد الهجوم، ونفذت عملية التمشيط بمشاركة قوات كبيرة من رجال الشرطة والقوات الخاصة، ووقعت العملية الساعة الـ 1:30 من الليلة حيث وصل المهاجم الى الموقع وأطلق النار تجاه حافلة لشركة "ايجد"، وبعدها واصل سيره الى موقف سيارات وهناك أطلق النار تجاه المارة، واسفرت العملية عن اصابة ثمانية اثنان منهما حالتهما خطيرة.