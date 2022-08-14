السفير الأمريكي لدى إسرائيل : "عدد من الجرحى في هجوم القدس هم أمريكيون"

وفقا للتقارير، فإن الهجوم الذي وقع في البلدة القديمة بالقدس، أدى إلى إصابة 8 أشخاص، منهم 4 مواطنين أمريكيين

أكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نايدس، اليوم الأحد، أن العديد من الأشخاص الذين أصيبوا في هجوم إطلاق النار في القدس مساء أمس السبت هم أمريكيون، مضيفا أنه "يشعر بحزن عميق" لتأكيد هذا الخبر.

ووفقا للتقارير، فإن الهجوم الذي وقع في البلدة القديمة بالقدس، أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص، منهم 4 مواطنين أمريكيين كانوا يزورون إسرائيل قادميين من مسقط رأسهم ويليامزبرغ في نيويورك، وقد وصلوا إلى إسرائيل الأربعاء الماضي، وكلهم من نفس الأسرة.

وفي نفس السياق، قالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول، عن الهجوم إنها "مرعوبة من الهجوم في القدس، والأخبار التي تفيد بأن عائلة من سكان نيويورك قد تأثرت"، مضيفة أن "فريقها على اتصال بوزارة الخارجية الأمريكية لمساعدة الأسرة قدر الإمكان، مشددة أن بلادها "تدين الارهاب ونقف مع الشعب الاسرائيلي في سعيه للسلام".

وكانت شرطة القدس قد أعلنت عن تمكن قوات الأمن من اعتقال منفذ عملية إطلاق النار فجر الأحد مستهدفا حافلة وبعض المارة بالقرب من أحد المواقف في المدينة.

وبحسب التحقيق فإن المشتبه به فلسطيني من سكان القدس يحمل هوية زرقاء يدعى أمير صيداوي ويبلغ من العمر 26 عامًا وقد وصل طوعًا إلى محطة الشرطة في المدينة لتسليم نفسه.