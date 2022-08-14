وزير الأمن الإسرائيلي يعرب عن تعازيه بوفاة 41 مصريا بحريق الكنيسة في الجيزة

وزير الامن الاسرائيلي اعرب عن تعازيه من خلال منشور باللغة العربية عبر موقعه في تويتر

أعرب وزير الأمن الإسرائيي بيني غانتس عن تعازيه بوفاه 41 مواطنا مصريا في حريق كنيسة "أبو سيفين" في محافظة الجيزة اليوم، وذلك خلال القداس الصباحي جراء "خلل كهربائي" بحسب ما أعلنته السلطات المصرية.

وكتب غانتس في منشور عبر موقعه بتويتر دونت باللغة العربية:"أفكاري مع أبناء الشعب المصري بعد حادث الحريق الذي وقع في كنيسة أبو سيفين في محافظة الجيزة. أتقدم بأحر التعازي إلى عائلات الضحايا، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين. دولة إسرائيل تقف إلى جانبكم في هذه الأوقات العصيبة"

وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة المصرية فإن :"41 مواطنا لقوا حتفهم في حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة و12 مصابا يتلقون الخدمة الطبية بالمستشفيات". ولفتت وزارة الداخلية في بيان إن من بين الاصابات جراء الحريق الذي اندلع الساعة التاسعة صباحا يوجد ضابطين وثلاثة أفراد من قوات الحماية المدنية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "فحص أجهزة الأدلة الجنائية أسفر عن أن الحريق نشب في (جهاز) تكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة الذى يضم عددا من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائي، وأدّى ذلك الى إنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات".

النائب المصري العام حمادة الصاوي أعلن عن تشكيل فريق تحقيق كبير في الحادث والذي انتقل على الفور لمعاينة الموقع والبدء بإجراءات التحقيق.

الرئيس المصري عبد الفتاح السسي كتب عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" على أنه يتابع "عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزه، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري التعامل مع هنذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".

واتصل السيسي هاتفيا ببابا الأقباط تواضروس الثاني، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، وأكد له "قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم".