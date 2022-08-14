توفر الخطة تعويضا لتغطية النفقات التي كان على السلطات المحلية تكبدها أثناء القتال

وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، على منح "مساعدات وتعويضات فورية" للسكان بالقرب من قطاع غزة، وذلك بعد ثلاثة أيام من الصراع الأسبوع الماضي بين حركة الجهاد الإسلامي والجيش الإسرائيلي.

وقالت الحكومة في بيان لها إن "الحكومة لن تختفي بمجرد توقف إطلاق النار. بالمنطقة، لقد التقينا واجتمعنا مع مسؤولي السلطات المحلية من المنطقة المحاذية لقطاع غزة والعرض المقدم اليوم هو نتيجة عملنا معهم"، مضيفة أن "الخطة تهدف أيضا إلى تعزيز أنظمة الاتصالات وأنظمة الطوارئ الكهربائية الخاصة بالسلطات ، والحرص على توفير المزيد من الملاجئ".

وتوفر الخطة تعويضا لتغطية النفقات التي كان على السلطات المحلية تكبدها أثناء القتال، كما يجب أن يشمل التعويض أيضًا الأيام الثلاثة التي سبقت التصعيد الأخير، بسبب فرض الجيش الإسرائيلي قيودًا على الحركة تحسبًا لهجوم على الحدود حيث أجبر العديد من الأشخاص على البقاء محصورين في منازلهم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، قد أكد لعدد من رؤساء السلطات المحلية في منطقة حدود قطاع غزة أنه سيتم تقديم تعويضات مالية لسكان الجنوب.