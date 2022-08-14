انطلاق تدريب "الغضب العارم 22" بين الجيشين الأمريكي والسعودي في منطقة البحر الأحمر

التدريب المشترك بين الولايات المتحدة والسعودية يتواصل على مدار شهر بمنطقة البحر الاحمر

أطلق الجيش الأمريكي والجيش السعودي السبت تدريبا مشتركا في منطقة البحر الأحمر، وقال قائد التمرين العقيد سعود العقيلي بأن ويهدف الى فحص التعاون بين الجيشين في مواجهة التهديدات في المنطقة" و"تبادل الخبرات بين الجانبين"، والى ممارسة وتدريب تنفيذ الخطط العسكرية العملياتية واللوجستية الثنائية، والتدريب في عمل تكميلي مع السلطات المدنية، لتنفيذ مثل هذه التمارين المختلطة.

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التدريب الأمريكي- السعودي "الغضب العارم 22" "Native Fury 22" سيتواصل على مدار شهر في منطقة ينبع بالسعودية الواقعة على ساحل البحر الأحمر بمشاركة المئات من مشاة البحرية الأمريكية ، بينهم أيضا عناصر من الوحدة اللوجستية التكتيكية الأولى، والذين سيقومون مع السعوديين بفحص التعاون بين الجيشين بمجال التوريد، الإنقاذ والصيانة مع إطلاق الذخيرة الحية. ووصل مشاة البحرية الأمريكية مع عشرات المركبات اللوجستية التكتيكية التي وصلت من البحر والجو في إطار التدريب المشترك.

وسائل الإعلام الايرانية التي تطرقت الى التدريب المشترك، شددت على ان المناورات المشتركة في البحر الأحمر تهدف الى تمرير رسالة الى النظام في طهران. كما أكدت الولايات المتحدة أيضا المصادقة على صفقة لبيع 300 صاروخ باترويت ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 3.05 مليار دولار، الامر "الذي سيحسن قدرة السعودية لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".

في المقابل أطلق الجيش الأمريكي مع نظيره الاسترالي مع جيوش أخرى تدريبا في منطقة أندونيسيا باستخدام الذخيرة الحية. في حين ان التدريب الأول يعتبر رسالة الى الايرانيين في حين أن التدريب الثاني يجري بالتوازي مع التوتر مع الصين وكرسالة لبكين. وشارك بالتدريب "Garuda Shield 2022" نحو خمسة آلاف جندي من الولايات المتحدة، أستراليا، اليابان وسنغافورة ويشمل التدريب استخدام واسع للذخيرة الحية، والتشديد على تعاون بمجال الخدمات اللوجستية، ومداهمات من البحر، وتشغيل قوات خاصة وغيرها.

هذا التدريب لم يعجب الصينيون واتهموا الولايات المتحدة بأنها تعمل على اقامة قوة تشبه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في المنطقة، وقالوا إن الولايات المتحدة تعمل على مضاعفة التوتر في المنطقة.