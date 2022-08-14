تقارير عربية: ضربة جوية منسوبة لإسرائيل بمنطقة طرطوس غربي سوريا

افادت تقارير إعلامية عربية أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم منطقة طرطوس ، شمال غربي العاصمة السورية دمشق. وانه تم تشغيل المنظومات الدفاعية السورية.

وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا قالت إن "الدفاعات الجوية تصدت لعدوان في سماء مدينة طرطوس" وانه يتم "التحقق من طبيعتها وأسبابها".

وسائل إعلام لبنانية قالت إن "طائرات اسرائيلية قصفت سوريا من فوق الاراضي اللبنانية وتحديدا من قبالة سواجل الجية"

في حين تحدثت "سكاي نيوز" عن دوي انفجارات مجهولة في محافظة طرطوس على الساحل السوري.

يتبع ...