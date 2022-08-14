تقرير: اكتشاف الشعب الشركسي، أقلية غامضة تعيش في شمال إسرائيل

الشركس يجيدون أربع لغات

تمكن شعب الشركس الذي يبلغ عددهم اليوم حوالي 4000 نسمة ويتخدون قرية "كفر كما" في شمال إسرائيل موطنا لهم، من الحفاظ على عاداتهم التي تتميز بالانضباط الصارم، وفي الإندماج التام في الحياة الإسرائيلية، ولمقابلة أحد أفراد هذه الأقلية، توجهت إلى هذه القرية لاكتشاف هذا الشعب والتعرف أكثر على ثقافتهم الرائعة

في عام 1878، وصل الشركس وهي مجموعة شعوب تشمل سكان شمال القوقاز إلى إسرائيل وكان قد استقر في كفر كما (3200 شخص) وأيضًا في قرية الريحانية (حوالي 1،000)، من المسلمين ويرون أنفسهم إسرائيليين.

وفي هذا السياق، قال مدير الأبحاث في المتحف الشركسي في كفر كما، ديفيد شوغن، "أشعر بأنني إسرائيلي تمامًا ولكني لا أشعر بالقلق إزاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ... بالطبع له تأثير لأننا نعيش في هذا البلد".

وأضاف ديفيد شوغن، "من أجل التعريف بثقافة الشركس، افتتح المتحف أبوابه منذ 13 عامًا واستقبل بالفعل 250.000 زائر إسرائيلي وأجنبي من جميع أنحاء العالم"، مؤكدا "نريد أن يخرج الجميع من هذا المتحف بعد أن تعرفوا شيئًا ما على ثقافتنا وينقلون معرفتهم عنا"مشيرا إلى أنها "قرية آمنة للغاية، الجميع يعاملون على قدم المساواة، إنها جزء من تربيتنا".

Caroline Haïat/i24NEWS كفر كما ، آب 2022

ثقافة محترمة تحظى بتقدير كبير من قبل يهود وعرب المنطقة الذين يزورون كفر كما بانتظام ، والمعروفة بشكل خاص بأجبانها الشهيرة.

استطاع الشركس خلق مكان لأنفسهم وسط مقاعد الجامعات الإسرائيلية وداخل الشركات وفي المجتمع بصفة عامة، حيث 90 ٪ منهم اليوم يعملون خارج كفر كما، في العديد من القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا، و80٪ من الشباب حاصلون على شهادة جامعية.

مجتمع متعدد اللغات

يفسر تفوق الشركس من خلال إتقانهم المثير للإعجاب لأربع لغات يتكلمون بها، وتعد لغتهم الأم الشركسية، لغة مميزة وتتكون هذه اللغة القديمة من 64 حرفًا، وهي تستند أساسًا إلى المحاكاة الصوتية.

وفي هذا الإطار، أشار ديفيد شوغن، إلى أنه، "في البيت وبيننا في القرية، نتحدث اللغة الشركسية فقط، ويتعلم الأطفال اللغة العبرية في الصف الأول مع اللغتين العربية والإنجليزية فقط، ثم الكتابة والقراءة الشركسية، وجود عدة لغات يساهم في فتح الكثير من الأبواب أمامنا".

ما هي أصولهم؟

قالت المرشدة والمؤسِّسة المشاركة في "Zaatar" إسرائيل لتجارب السفر، كاثرين سعيد، إن " الشركس هم شعب يعود وجوده إلى أكثر من 3000 عام: حقائق أكدها علم الآثار ودراسات الحمض النووي التي تربط عددًا من الهياكل من هذه الفترة - مثل الدولمينات - بالسكان الشركس. وجعلهم موقعهم الجغرافي على الشواطئ الشمالية البحر الأسود فريسة أولى للشعوب المجاورة، بما في ذلك الإغريق والفرس والمغول. لكن أهم هذه الغزوات هو بالتأكيد غزو الإمبراطورية الروسية في القرن الثامن عشر".

وتابعت كاثرين سعيد، "تم إبادة أو طرد أكثر من 90٪ من الشركس الذين كان يزيد عددهم عن مليون ونصف المليون في مايو/آيار 1864، وبفضل القيم الأخلاقية فهذا الشعب وقدراته على المحاربة، تم تثبيتهم من قبل العثمانيين في مناطق الإمبراطورية كحراس للنظام ومصالحها، كما أسسوا مدينة القنيطرة في الجولان عام 1873"، واضافت ان " الشركس انتشرو في عدة مناطق اخرى من بينها عين زيفان في سوريا والاردن ".

انضباط المحارب وصولا إلى اللوحة

على الرغم من أن الشركس لم يعودوا يقاتلون اليوم، إلا أنهم ما زالوا مشبعين بعمق بثقافة الحرب التي لا يزال من الممكن رؤيتها في علاقتهم بالطعام وفي ضبط النفس المستمر. الشركسي لا يسمح لنفسه أبدا بالرحيل ، بدءا من وضعه، الذي يسعى باستمرار إلى الحفاظ عليه مستقيما.

Caroline Haïat/i24NEWS متحف كفر كاما ، حتى 2022

وقال ديفيد شوغن، "يجب الحرص على الوقوف بشكل مستقيم عندما نمشي وعندما ندخل غرفة وحتى عندما نرقص"، مضيفا "في السابق كان هناك مقاس واحد للفستان فقط، فيه 50 سم حول الخصر، وكان على الشخص أن يتناسب مع الفستان وليس العكس، ولهذا السبب لم يكن الشركس يقوم بالأكل كثيرا لأنهم كان عليهم دائمًا أن يكونوا في حالة بدنية جيدة الشكل للقتال. أما بالنسبة للقبعة ، فقد تم تكييفها مع شكل كل رأس ".

لكي يكونوا محاربين جيدين ، كان للشركس أسلوب حياة صارم إلى حد ما ، بما في ذلك نظامهم الغذائي الذي كان منشطًا وصحيًا ولكن ليس بالضرورة مكررًا ، بكميات صغيرة ولكن مساهمة غذائية مهمة. تتكون من 60٪ حليب و 20٪ خضروات و 10٪ لحوم. كانت الزبدة والجبن جزءًا لا يتجزأ من الطهي. في ذلك الوقت ، كانوا يأكلون القرفصاء ، ثلاث قضمات في 6 دقائق على بعد بضعة سنتيمترات من طاولة صغيرة يبلغ ارتفاعها حوالي 30 سم مع 7 أشخاص آخرين ، ومستعدون دائمًا للدفاع عن أنفسهم في حالة وقوع هجوم.

وحتى لو تم إثراء مطبخهم في الوقت الحاضر بأطباق البحر الأبيض المتوسط ​، فإن عقيدة "كل لتعيش ولا تعيش لتأكل" لا تزال سارية. حتى اليوم ، لا يعطون أهمية كبيرة لمتع المائدة.

Caroline Haïat/i24NEWS متحف كفر كاما ، آب 2022

من جانب آخر، يحتل الرقص الشعبي مكانة مسيطرة بين الشركس. ومن الملاحظ أن الشباب غير المتزوجين يتعرفون على بعضهم البعض، وهذا جزء من حفل الزفاف، وقال ديفيد شوغن، "عندما تعود من حفل زفاف يهودي، يسألك الناس كيف كان الطعام، وفي المنزل، يسألون كيف كانت الرقصات".

منذ 30 عامًا ، يتم تنظيم مهرجان كل صيف في كفر كما، بحضور فرق من تركيا أو الأردن أو القوقاز لتقديم رقصات تقليدية للإسرائيليين القادمين من جميع أنحاء البلاد. لمدة يومين، أصبح المكون الفريد للقرية في متناول الجميع ، وذلك بفضل عروض الشوارع ، ولكن أيضًا المتحف الذي يفتح أبوابه مجانًا ويقدم جولات إرشادية كل ساعة من اليوم.

الزواج وتربية الأطفال

أكد ديفيد شوغن، أن "الغالبية الكبرى من الشركس تتزوج من بعضهم البعض فقط، ويتم الاحتفال بحوالي ثلاثين زواجًا سنويًا، وخلال 150 عامًا، تم فقط 50 زواجًا مختلطًا (يهودي / شركسي ، عربي / شركسي أو حتى روسي / شركسي)"، مشيرا إلى أن "التقاليد في كفر كما مختلفة جدًا، لأن العلاقات الحميمة محظورة قبل الزواج ، وكذلك المواعدة. ويخضع العقد الذي يوقعه الزوجان قبل الزفاف للقواعد الشركسية".

Caroline Haïat/i24NEWS متحف كفر كاما ، المهد الشركسي التقليدي

معدل الطفل لكل امرأة هو 1.9 ، وهو أدنى معدل في البلاد. في السابق، قام الشركس بلف الرضيع عند الولادة وربطوه في المهد حتى يبلغ من العمر ستة أشهر ليجعلوه يشعر وكأنه لا يزال في رحم أمه.

تابع ديفيد شوغن، أن "هذا الأسلوب لا يزال يستخدمه بعض العائلات حيث يسمح للطفل بالنوم دون الاستيقاظ كثيرًا لتحسن نموه، ولا نخرجه من السرير إلا لإطعامه وتغيير ملابسه"، مشيرا إلى أن "هذه الطريقة إستخدمها لأطفاله أيضا"