الولايات المتحدة تدين الهجوم على البلدة القديمة بالقدس

قال رئيس الوزراء يائير لابيد عقب الهجوم "كل من يسعون لإلحاق الأذى بنا يجب أن يعلموا أنهم سيدفعون الثمن".

أدانت الخارجية الأمريكية، عملية القدس، التي وقعت خارج البلدة القديمة في القدس، وأصاب ثمانية أشخاص من بينهم خمسة من مواطنيها، مشيرة إلى أن سفيرها لد إسرائيل "توماس نايدز، والمسؤولون الأميركيون في القدس على اتصال مع أسر الضحايا الأميركيين".

وقال بيات الخارجية الأمريكية "سفيرنا لدى إسرائيل والمسؤولون الأمريكيون في القدس على اتصال بعائلات الضحايا من المواطنين الأمريكيين، و أعربنا لهم عن تعاطفنا ودعمنا. ليس لوزارة الخارجية الأمريكية أولوية أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في الخارج. يعمل فريقنا في القدس على مدار الساعة لدعم الضحايا وعائلاتهم، وسيواصل مراقبة الوضع عن كثب"

وأصيب 10 إسرائيليين على الأقل بينهما حالتان حرجتان جراء عملية إطلاق نار في مدينة القدس، وفق ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا بإطلاق نار على حافلة بالقرب من باب المغاربة بالقدس، وكثفت قوات من الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية انتشارها في المنطقة.

وأفادت الأنباء أن ثلاثة أشخاص في حالة خطيرة، من بينهم امرأة حامل وُلد طفلها قبل الأوان في مستشفى شعاري تسيديك بالقدس.

في الساعات الأولى من صباح الأحد ، فتح مسلح النار على حافلة خارج البلدة القديمة في القدس. سلم الفلسطيني أمير صيداوي ، 26 عاما ، نفسه لاحقا للشرطة.

وقال رئيس الوزراء يائير لابيد عقب الهجوم "كل من يسعون لإلحاق الأذى بنا يجب أن يعلموا أنهم سيدفعون الثمن".