تقرير: "ضربات إسرائيلية أصابت أهدافا إيرانية قرب قواعد روسية على البحر المتوسط"

"الضربات على المشارف الشمالية الشرقية لدمشق استهدفت مواقع تديرها جماعة حزب الله اللبنانية الموالية لإيران"

قالت مخابرات إقليمية ومصادر عسكرية سورية نقلها موقع"العربية نيوز"، إن "إسرائيل قصفت أهدافا إيرانية في سلسلة ضربات أمس الأحد بالقرب من موطن أجداد الرئيس السوري بشار الأسد وعلى مقربة من القواعد السورية الرئيسية لروسيا على ساحل البحر المتوسط".

وقال الجيش السوري في وقت سابق إن "ثلاثة جنود قتلوا وأصيب ثلاثة في هجومين إسرائيليين متزامنين جنوب محافظة طرطوس وآخر على العاصمة دمشق" ولم تذكر تفاصيل عن المواقع المحددة.

ومن جهة أخرى قال اثنان من المنشقين العسكريين السوريين المطلعين على المنطقة إن "الضربات على المشارف الشمالية الشرقية لدمشق استهدفت مواقع تديرها جماعة حزب الله اللبنانية الموالية لإيران".

وقال ضابط بالجيش السوري في منطقة طرطوس الساحلية لوكالة رويترز طالبا عدم نشر اسمه "استهدفت قاعدة إيرانية قرب قرية أبو عفصة جنوبي المدينة الساحلية بجانب محطة رادار ودفاع جوي قريبة"

وكانت الضربات قريبة من القاعدة الوحيدة للبحرية الروسية على البحر المتوسط ​​في ميناء طرطوس حيث ترسو السفن الحربية الروسية ، في حين أن قاعدة حميميم الجوية الرئيسية في موسكو موجودة أيضًا في محافظة اللاذقية القريبة.

وقالت إسرائيل الشهر المنصرم إن طائراتها العسكرية تعرضت لنيران روسية مضادة للطائرات فوق سوريا في مايو لكنها أخطأت الهدف ، واصفة المواجهة بأنها "حادثة لمرة واحدة.

وكانت إسرائيل قد شنت مئات الضربات ضد أهداف إيرانية مزعومة في السنوات الأخيرة، لكنها تجنبت في الغالب ضرب المحافظات الساحلية حيث تتركز الأصول العسكرية الروسية الرئيسية.

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