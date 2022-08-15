English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • تقرير: "ضربات إسرائيلية أصابت أهدافا إيرانية قرب قواعد روسية على البحر المتوسط"

تقرير: "ضربات إسرائيلية أصابت أهدافا إيرانية قرب قواعد روسية على البحر المتوسط"

i24NEWS - AFP

دقيقة 2
جندي إسرائيلي يقف فوق دبابة خلال مناورة عسكرية في هضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل، بالقرب من الحدود مع سوريا.
JACK GUEZ / AFPجندي إسرائيلي يقف فوق دبابة خلال مناورة عسكرية في هضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل، بالقرب من الحدود مع سوريا.

"الضربات على المشارف الشمالية الشرقية لدمشق استهدفت مواقع تديرها جماعة حزب الله اللبنانية الموالية لإيران"

قالت مخابرات إقليمية ومصادر عسكرية سورية نقلها موقع"العربية نيوز"، إن "إسرائيل قصفت أهدافا إيرانية في سلسلة ضربات أمس الأحد بالقرب من موطن أجداد الرئيس السوري بشار الأسد وعلى مقربة من القواعد السورية الرئيسية لروسيا على ساحل البحر المتوسط".

Video poster

وقال الجيش السوري في وقت سابق إن "ثلاثة جنود قتلوا وأصيب ثلاثة في هجومين إسرائيليين متزامنين جنوب محافظة طرطوس وآخر على العاصمة دمشق" ولم تذكر تفاصيل عن المواقع المحددة.

ومن جهة أخرى قال اثنان من المنشقين العسكريين السوريين المطلعين على المنطقة إن "الضربات على المشارف الشمالية الشرقية لدمشق استهدفت مواقع تديرها جماعة حزب الله اللبنانية الموالية لإيران".

وقال ضابط بالجيش السوري في منطقة طرطوس الساحلية لوكالة رويترز طالبا عدم نشر اسمه "استهدفت قاعدة إيرانية قرب قرية أبو عفصة جنوبي المدينة الساحلية بجانب محطة رادار ودفاع جوي قريبة"

وكانت الضربات قريبة من القاعدة الوحيدة للبحرية الروسية على البحر المتوسط ​​في ميناء طرطوس حيث ترسو السفن الحربية الروسية ، في حين أن قاعدة حميميم الجوية الرئيسية في موسكو موجودة أيضًا في محافظة اللاذقية القريبة.

وقالت إسرائيل الشهر المنصرم إن طائراتها العسكرية تعرضت لنيران روسية مضادة للطائرات فوق سوريا في مايو لكنها أخطأت الهدف ، واصفة المواجهة بأنها "حادثة لمرة واحدة.

وكانت إسرائيل قد شنت مئات الضربات ضد أهداف إيرانية مزعومة في السنوات الأخيرة، لكنها تجنبت في الغالب ضرب المحافظات الساحلية حيث تتركز الأصول العسكرية الروسية الرئيسية.

.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق