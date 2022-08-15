"المشتبه به تلقى العلاج الطبي على الفور في مكان الحادث من قبل مسعف الوحدة وتم نقله إلى المستشفى"

أكد الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن وحدة سرية تابعة لشرطة حرس الحدود قامت بتحييد مشتبه به حاول طعن الجنود أثناء تفتيش منزله في كفر عقب بالقدس الشرقية ليلة أمس الأحد."المشتبه به تلقى العلاج الطبي على الفور في مكان الحادث من قبل مسعف الوحدة وتم نقله إلى المستشفى، لكن أعلن لاحقًا عن وفاته".

وقال المتحدث باسم شرطة حرس الحدود، "عندما وصل رجال الشرطة لمنزل المشتبه به لتفتيشه، خرجت عائلته من المنزل واندلعت اشتباكات عنيفة ليحاول الشخص المعني طعن عناصر حرس الحدود، قبل أن يقموا بإطلاق النار عليه"، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ومن جهتها علنت السلطة الفلسطينية في بيان عن "مقتل فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية خلال مداهمة منزله في بلدة كفر عقب، شمالي المدينة.وقالت"قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت منزل عائلة شحام في بلدة كفر عقب شمال القدس".

ومن جانب آخر، أطلق مسلحون فلسطينيون النار على جنود إسرائيليين صباح اليوم الإثنين في قرية عرابة، جنوب غرب جنين في الضفة الغربية، حسب ما أفاد موقع "والا" الإسرائيلي.

وفي سياق العملية اعتقل الجيش الإسرائيلي 7 فلسطينيين في دير أبو مشعل شمال غربي رام الله في الضفة الغربية