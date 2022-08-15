إسرائيل تحتفل بالذكرى السنوية الثانية لاتفاقات إبراهيم

اتفاقيات إبراهيم تمثل اختراقاً هائلاً في علاقات إسرائيل مع العالم العربي، ولكن لا يزال هناك الكثير يمكن تحسينه

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد واشنطن مؤخرا أن "رد فعل البحرين والإمارات على اتفاقيات إبراهيم كان سلبيا أكثر منه إيجابيا"، حيث اصبحت صبحت اتفاقيات إبراهيم أيضًا مصطلحًا لوصف اتفاقيات التطبيع الأخرى التي وقعتها إسرائيل بعد الإعلان الأولي مع السودان والمغرب.

وبحسب صحيفة "هاريتس" "أعلنت إسرائيل إلغاء قمة الذكرى الثانية لاتفاقيات إبراهيم التي كان من المرتقب أن تُعقد خلال الشهر الوشيك، بمشاركة المغرب والإمارات والبحرين، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية"

وأكد وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرايلية عيساوي فريج لصحيفة "هاريتس" صحة إلغاء هذه القمة بقوله "للأسف الشديد اضطررنا إلى تأجيل القمة بسبب الانتخابات ومن أجل عدم إشراك شركائنا في الحملة"، قبل أن يشير بأن مكتبه يعمل على عقد لقاء بعد الانتخابات.

وكانت إسرائيل تعتزم لاستضافة قمة أو مؤتمر بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقيات إبراهيم بمشاركة البلدان العربية التي وقعت اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع تل أبيب في السنتين الأخيرتين، وهي الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمغرب، وذلك في الشهر الوشيك.

ويأتي هذا الموعد في ظل التوتر الحاصل في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وهو ما قد يكون أحد الأسباب المؤدية لرفض ممثلي البلدان العربية في هذه القمة، خاصة أن آثار وتداعيات الحرب على غزة لازالت قائمة.

قد يكون المغرب في الواقع الشريك الأهم لإسرائيل، لا سيما في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، حيث وقع البلدان مذكرة تفاهم أمنية. و على الرغم من التقدم السريع، لا تزال إسرائيل تعاني من نفس المشاكل الموجودة في علاقاتها مع الجارتين مصر والأردن"

وهكذا فإن اتفاقيات إبراهيم تمثل اختراقاً هائلاً في علاقات إسرائيل مع العالم العربي، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يمكن تحسينه.