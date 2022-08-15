إيران تنفي "بشكل قاطع" أي صلة لها بمهاجم سلمان رشدي

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "لا يحق لأحد أن يتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

نفت إيران في بيان "بشكل قاطع" اليوم الاثنين، أي صلة لها بالرجل المتهم بطعن الكاتب سلمان رشدي الجمعة المنصرم في ولاية نيويورك، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني: "لا يحق لأحد أن يتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابع ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي بطهران "في هذا الهجوم، فقط سلمان رشدي وأنصاره يستحقون اللوم بل والإدانة". وأضاف "بإهانة مقدسات الإسلام وتجاوز الخطوط الحمراء لأكثر من مليار ونصف المليار مسلم وجميع أتباع الديانات السماوية، فإن سلمان رشدي قد عرّض نفسه لغضب وحنق الناس".

وكانت الشرطة الأمريكية، قد أعلنت الجمعة المنصرم، القبض على منفذ هجوم الطعن على كاتب رواية"آيات شيطانية" سلمان رشدي، وقالت إن "رشدي تعرض لطعنة في العنق على ما يبدو، ونُقل إلى المستشفى بمروحية، في ما ندد رئيس الوزراء البريطاني بشدة هجوم الطعن الذي تعرض له سلمان رشدي.

وكشف مسؤولون في مخابرات أوروبية أن هادي مطر البالغ من العمر 24 عاما المتهم بطعن رشدي كان على اتصال مباشر مع أعضاء في الحرس الثوري الإيراني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد أمس الأحد موقع VICE World News