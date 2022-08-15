"لم يكن النفق يشكل خطرا على المستوطنات في المنطقة. وقد تم تحديد المسار كجزء من الجهود المستمرة والمتواصلة"

أعلن الناطق باسم لسان الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن "احباط نفق بفرعين تابعين لركة حماس تم حفره من شمال قطاع غزة باتجاه الاراضي الإسرائيلية ولم يعبر المسار الحاجز الامني الجديد الذي تم بناؤه. تم الانتهاء منه قبل حوالي عام وهو عنصر أمني مهم في الحفاظ على الأمن في القطاع".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "لم يكن النفق يشكل خطرا على المستوطنات في المنطقة. وقد تم تحديد المسار كجزء من الجهود المستمرة والمتواصلة لتحديد وتحييد الأنفاق في قطاع غزة" وأضاف بأن الجيش" يعمل في الخفاء والعلن ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة ولن يسمح بأي انتهاك للسيادة الإسرائيلية فوق وتحت الأرض"

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، على أن "الجيش مستعد لمجموعة واسعة من السيناريوهات أمام قطاع غزة ، في نهاية عملية ’الفجر الصادق’"

ومن جهته قال قائد فرقة غزة المنتهية ولايته المقدم نمرود ألوني: "خلال الأسابيع القليلة المنصرمة، تعمل قوات فرقة غزة في منطقة الشعبة الشمالية لاستهداف نفق تابع لحركة حماس. هو نفق هجومي بفرعين، اجتاز الحدود الإسرائيلية لكنه لم يعبر منطقة الجدار الأمني ​​الجديد" وتابع:" لم يشكل أي خطر على سكان إسرائيل في أي مرحلة، الطريق الذي تمت مهاجمته خلال عملية ’حرس الأسوار’ بفضل المؤشرات الواردة من العقبة الجديدة حول تواجده في المنطقة. وفي الآونة الأخيرة، حددنا الجهود المبذولة لإعادة مسار النفق القديم، وبعد إجراء البحث حددنا النفق مع الفرعين"

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن"احباط النفق ينضم إلى سلسلة طويلة من العمليات العلنية والسرية التي أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بمشروع أنفاق مداهمة حماس وسنستمر في ملاحقتها"