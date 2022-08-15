ثلاث جامعات إسرائيلية من بين أفضل 100 مؤسسة أكاديمية في العالم

احتلت الجامعة العبرية في القدس المرتبة 77 عالميًا ، وهي أفضل تصنيف لها منذ عام 2015

حظيت ثلاث جامعات إسرائيلية بمراتب متقدمة في التصنيف العالمي الأخير بشنغهاي، حيث احتلت الجامعات قائمة أفضل 100 مؤسسة أكاديمية لعام 2022، وتحسنت جميع مراكزها عن العام السابق, وأفاد التصنيف، أن معهد التخنيون-إسرائيل للتكنولوجيا احتل المرتبة 83 ، متقدما ب 11 مرتبة منذ عام 2021. وكانت أفضل نتيجة له ​​منذ عام 2018 ، عندما جاء في المرتبة 77.

وبحسب تصنيف شنغهاي المرموق للجامعات العالمية الذي نُشر اليوم الاثنين، فقد احتلت الجامعة العبرية في القدس المرتبة 77 عالميًا ، وهي أفضل تصنيف لها منذ عام 2015 (عندما كانت في المرتبة 67). متقدمة ب 13 مركزًا منذ عام 2021. كما احتلت المؤسسة المرتبة 17 عالميًا في الرياضيات والاتصالات، والمرتبة 30 في القانون.

وأكد التصنيف، أن معهد وايزمان للعلوم احتل المرتبة 83 ، حيث تحسن بمقدار تسعة مراكز مقاونة بعام 2021. وكانت أفضل درجة للمؤسسة منذ تقديم التصنيف في عام 2003.

وفي هذا السياق، أشاد رئيس الجامعة العبرية، البروفيسور آشر كوهين، بالنتائج ووصفها بأنها "دليل على التميز الأكاديمي" وأشاد بالباحثين لعملهم في "مجالات متعددة ومتنوعة".

ولا تزال الجامعات الأمريكية تتصدر تصنيفات شنغهاي الصادرة يوم الاثنين، بعدما استطاعت جامعة هارفارد الأمريكية الحفاظ على المركز الأول للعام العشرين على التوالي.

كما وضع التصنيف أربع جامعات أمريكية بين أفضل خمس جامعات: احتلت هارفارد وستانفورد المرتبة الأولى والثانية، يليها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، وجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة ، وجامعة كاليفورنيا ، بيركلي. احتلت هذه الجامعات أيضًا المراكز الخمسة الأولى في عام 2021.

تصنيف شنغهاي، الذي نُشر لأول مرة في عام 2003 ، يصنف المؤسسات الأكاديمية في جميع أنحاء العالم وفقًا لمعايير موضوعية ، بما في ذلك عدد جوائز نوبل والجوائز المرموقة الأخرى التي فاز بها الموظفون والخريجون ، وعدد المقالات العلمية المنشورة في المجلات الرائدة.