إيران: سترد على نص الاتحاد الأوروبي النووي بحلول منتصف ليل اليوم الاثنين

"ستكون هناك حاجة لمزيد من المحادثات النووية إذا رفضت واشنطن إبداء مرونة في حل المسائل المتبقية…

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الإثنين، إن بلاده سترد على النص “النهائي” للاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق النووي بحلول منتصف ليل اليوم الاثنين، ودعا الولايات المتحدة إلى إبداء المرونة لإحياء الاتفاق المبرم في عام 2015.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن الوزير قوله “ستكون هناك حاجة لمزيد من المحادثات النووية إذا رفضت واشنطن إبداء مرونة في حل المسائل المتبقية… مثل واشنطن، لدينا خطتنا البديلة إذا أخفقت المحادثات”.

ومن جهته قال الاتحاد الأوروبي، بصفته منسقا للمحادثات النووية الإيرانية مع القوى العالمية، الأسبوع الماضي إنه قدم نصا “نهائيا” بعد المحادثات غير المباشرة بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في فيينا والتي استمرت لأربعة أيام.

وفي السياق قالت الولايات المتحدة إنها مستعدة للتوصل بسرعة إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن "هناك تطورا نسبيا في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، إنما لا يحقق جميع مطالب طهران"، مشيرا إلى أن "إيران بانتظار إلغاء الحظر" وأضاف: "نحن في مرحلة متقدمة من المفاوضات، والتوصّل إلى اتفاق يرتبط بتحقيق مطالبنا، وإذا احترمت مطالب إيران يمكن أن نشهد توقيعاً للاتفاق في وقت قريب"

ورأى كنعاني أن رفع العقوبات عن بلاده في حال إحياء الاتفاق النووي لن يفيد طهران فحسب، بل سيساعد أيضاً الاقتصاد العالمي، وإمدادات الطاقة، معتبراً أنّ هذا يتماشى مع مصالح الدول الأوروبية"، لافتا إلى أنه "يمكن لإيران أن توفّر إمدادات أكثر من السابق".وتابع: "نعتقد أن هناك أرضية للتوصل إلى اتفاق، شريطة احترام خطوط إيران الحمراء"