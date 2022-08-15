التحالف الدولي يرد على هجوم بمسيرات انطلقت من مواقع إيرانية ضد إحدى قواعده في سوريا

"قوات التحالف اعترضت إحدى الطائرات من دون طيار وتم تفجير مركبة جوية أخرى بدون طيار داخل جيش المغاوير"

قال التحالف الدولي بقيادة واشنطن في بيان، اليوم الإثنين، إن قواته "ردت ... على هجوم شنته عدة مركبات جوية بدون طيار في محيط ثكنة التنف" عند حوالى الساعة السادسة صباحا"وأضاف أن قواته اعترضت إحدى الطائرات من دون طيار، كما "تم تفجير مركبة جوية أخرى بدون طيار داخل مجمع قوات جيش مغاوير الثورة"، وهو فصيل معارض مدعوم أميركياً وينشط في منطقة التنف.

وأكد البيان أن "لم تنجح المحاولات الأخرى لهجمات المركبات بدون طيار أحادية الاتجاه".وأدان قائد قوة المهام المشتركة في التحالف اللواء جون برينان، "العمل العدائي".

وفي السياق، أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن في مقابلة قناة "العربية" أن الطائرات المسيرة التي نفذت الهجوم انطلقت باتجاه التنف من مواقع ميليشيات إيران، لافتا إلى أن التحالف الدولي يعرف جيدا مواقع انطلاق الطائرات المسيرة.

من جهته، أدان قائد قوة المهام المشتركة في التحالف اللواء جون برينان، "العمل العدائي". ولم يوجه التحالف اتهامات لأي جهة.