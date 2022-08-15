مولدوفا تقيم مراكز تذكارية رقمية لضحايا مذابح كيشينيف

قرر وزير الثقافة الملدوفي ورئيس مؤتمر الحاخامات باستمرار اندماج 35000 لاجئ يهودي من أوكرانيا.

أعلن مؤتمر الحاخامات الأوروبيين، اليوم الاثنين، أن مولدوفا ستنشئ مراكز تذكارية رقمية لضحايا مذابح كيشينيف، كما أنشأ المؤتمر صندوقا دوليا لمساعدة اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا.

وتقرر إنشاء المراكز التذكارية الرقمية في اجتماع بين وزير الثقافة في مولدوفا سيرجيو برودان ورئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين الحاخام بينشاس غولدشميت.كما ناقش الاثنان استمرار اندماج 35000 لاجئ يهودي من أوكرانيا.

ومن جهته قال الحاخام غولدشميت القادم من الحرب في أوكرانيا"أشكر حكومة مولدوفا على اختيارها إحياء ذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم في مذابح كيشينيف واتخاذ إجراءات حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى. هذه هي أفضل ساعة في مولدوفا لاختيار الجانب الصحيح من التاريخ والعمل الجاد لحماية اللاجئين"

جدير بالذكر أنه قتل ما مجموعه 49 يهوديًا خلال الأيام الثلاثة لمذبحة عام 1903. وفي مذبحة عام 1905، قُتل ما مجموعه 19 يهوديًا. وأصيب عدد أكبر خلال أعمال الشغب ، وتعرضت النساء للاغتصاب وتضررت المنازل

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