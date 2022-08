الرئيس التنفيذي لشركة فايزر يعلن عن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا عن إصابته بفيروس كورونا رغم حصوله على الجرعة الرابعة من التطعيم الذي تنتجه شركته، وقال بوريلا :"أشعر جيدا وأعاني من أعراض خفيفة".

وأوضح في بيان نشره عبر تويتر"أود أن أبلغكم بأنه تم تشخيصي كمصاب بكوفيد-19، أنا ممتن لأنني تلقيت أربع جرعات من تطعيم فايزر-بيونتيك، أشعر أنني بحالة جيدة وأعاني من أعراض خفيفة جدا" واضاف أنه حاليا في عزلة.

الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية العملاقة استغل المنصة بتمرير رسالة والتشديد أنه:"وصلنا هكذا بعيدا بجهودنا في محاربة هذا المرض، وأنا متأكد بأنني سأشفى سريعا. أنا ممتن على الجهود الدؤوبة التي بذلها زملائي في فايزر والذي عملوا على جعل التطعيمات والعلاجات متاحة بالنسبة لي وبالنسبة لكافة الأشخاص في أنحاء العالم".

وقال بوريلا بأنه يتلقى حاليا عقارا يطلق عليه "باكسلوفيد" Paxovlid والذي تمت المصادقة عليه فقط للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).