تقرير:باطار عملية المصالحة، سيسمح لشركات الطيران الإسرائيلية الهبوط في تركيا قريبا

وبعد هذه الخطوة فإنه سيتم اعادة السفراء بين البلدين

كشف مسؤول إسرئيلي كبير اليوم أن إسرائيل وتركيا قريبتان جدا من تفاهمات ستتيح قريبا لشركات الطيران الإسرائيلية الهبوط في تركيا، من بين هذه المحطات ستكون إسطنبول وأنطاليا، وأشار المسؤول الكبير بحسب "واينت" بأنه بعد هذه الخطوة ستكون المرحلة القادمة بعملية المصالحة مع الأتراك- إعادة السفراء.

وقدر المسؤول الإسرائيلي أنه في غضون أسابيع معدودة ستحصل شركات الطيران الإسرائيلية على الموافقة بالهبوط في تركيا، وقال إنه في أعقاب توقيع البلدين قبل شهر على اتفاق طيران متبادل جديد، فإن الجانبين يقومان حاليا بإنهاء التفاصيل الأخيرة التي ستتيح لشركات الطيران الإسرائيلية السفر إلى تركيا، مع الاستجابة للطلبات الأمنية الشديدة لإسرائيل.

وكشف المسؤول الإسرائيلي إنه فورا بعد استئناف الرحلات كلا البلدين سيصلان فورا إلى المرحلة القادمة من عملية المصالحة وهي عودة السفراء.

ويشار الى أن شركات الطيران الإسرائيلية غابت منذ 15 عاما من المطارات في أنحاء تركيا، وذلك بعد خلافات بين السلطات في إسرائيل والسلطات في تركيا حول قضايا تشغيلية أمنية. ومنذ ذلك الوقت بقي خط الطيران بين إسرائيل وتركيا مفتوحا أمام الشركات التركية