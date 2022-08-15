تقرير: ترامب أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو بإحلال السيادة الإسرائيلية فوق أجزاء من الضفة الغربية

"يمكن لإسرائيل أن توسع سيادتها إذا وافق نتنياهو على دولة فلسطينية بما تبقى من المساحة التي في الخريطة"

كشفت صحيفة جيروزالم بوست الأحد عن رسالة وجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو سمح له من خلالها ببسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، وتحتفظ مكاتب الصحيفة بنسخة عن تلك الرسالة.

وتوضح الرسالة أن ترامب أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو بضم مستوطنات شرط حصول الأول على دولة فلسطينية مستقبلية، وهو ما يخالف الادعاءات التي أوردها جاريد كوشنرفي كتاب مذكراته.

ولخص ترامب في رسالة من ثلاث صفحات بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير 2020 ، قبل يومين من تقديم رؤيته للسلام في البيت الأبيض، بعض التفاصيل النهائية لرؤيته، التي أطلق عليها اسم "خطة القرن". ومن بينها أن إسرائيل يمكن أن توسع سيادتها إلى أجزاء من الضفة الغربية، كما هو مبين في الخريطة المدرجة في الخطة، إذا وافق نتنياهو على دولة فلسطينية بما تبقى من المساحة التي في الخريطة.

ويشير كاتب التقرير إلى أنه عمليا طلب ترامب من نتنياهو تبني "السياسة التفصيلية بشأن تلك الأراضي في الضفة الغربية التي تم تحديدها كجزء من دولة فلسطينية مستقبلية".

وتابع الرئيس الأمريكي: "في مقابل تنفيذ إسرائيل لهذه السياسة، وتبنيها رسميًا مخططات تفصيلية للأراضي التي لا تتماشى مع خريطة المفاهيم المرفقة برؤيتي - ستعترف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على تلك المناطق من الضفة الغربية التي تعتبر وفقًا لرؤيتي جزءًا من إسرائيل ".

ويسهم الكشف عن هذه الرسالة في توضيح الضبابية التي أثارها كوشنير في مذكراته حيث ادعى ان سفير الولايات المتحدة سابقًا ديفيد فريدمان تجاوز رئيسه ووعد بيبي بأنه سيجعل البيت الأبيض يدعم الضم بشكل مباشر أكثر.

وكان الناطق بلسان نتنياهو قد نفى صحة تلك المقولة التي أوردها كوشنير في مذكراته.

وجاء في معريف نقلا عن جيروزالم بوست أن "مصدرًا مطلعًا في إدارة ترامب على تفاصيل رسالة الرئيس قال إن "هذا كان جزءًا أساسيًا من قبول رؤية إسرائيل للسلام، كإطار للمفاوضات مع الفلسطينيين، بأن تقبل الولايات المتحدة السيادة الإسرائيلية مقدمًا، وفقًا لعملية رسم خرائط الخطة، والتي تشمل جميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية بما في ذلك غور الأردن".