الخارجية الإسرائيلية: "احتمال ضعيف لوقوع تصعيد جديد مع غزة"

وزارة الخارجية اعدت مستندا خاصا لفهم ما يمكن أن يحدث خلال الفترة القادمة

أعدت وزارة الخارجية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة مستندا خاصا، في إطار المحاولة لفهم ما ستكون الخطوات القادمة للجهاد الإسلامي أو حماس ، وايضا في محاولة للإجابة على السؤال متى ستكون الجولة القادمة.

وذكرت القناة الاسرائيلية "13" أن من الأمور الأساسية التي تطرقت اليها المسودة بأنه في غياب أحداث دراماتيكية- تقل احتمالية التصعيد خلال الفترة القادمة. وتشير المسودة الى تحذيرين لهذا التقييم، حيث يتطرق أحدهم الى وقوع اشتباكات في الحرم القدسي يمكن أن تتسبب بتصعيد في جنوب إسرائيل، والثاني، يتطرق الى الجانب الاقتصادي، حيث ان وقوع تدهور اقتصادي كبير في قطاع غزة يمكن أن يؤدي الى تصعيد.

وأشارت المسودة الى أن الجهاد الإسلامي تضرر كثيرا خلال عملية "الفجر الصادق" ولذلك سيستغل التنظيم الفترة القادمة لإعادة ترميم نفسه عسكريا ولتهدئة التوتر الذي نشأ مع حماس. تحليل وزارة الخارجية الاسرائيلية يرى أن حماس ستعمل على تشديد قبضتها على الجهاد الإسلامي، وستركز بالجهود لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع.