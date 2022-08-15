تقديرات إسرائيلية: الولايات المتحدة تنتظر مؤشرات ايجابية من ايران

جاء هذا على خلفية التطورات بملف العودة الى الاتفاق النووي وعرض الاتحاد الاوروبي

توقعات بأن ترد طهران قريبا على عرض الاتحاد الاوروبي حول الاتفاق النووي الجديد، لكن هناك تقديرات إسرائيلية اليوم بأن الولايات المتحدة تنتظر الضوء الأخضر من الايرانيين الذين سيبدون استعدادا لتقديم تنازلات.

وبحسب هيئة البث الرسمية "كان" فإنه في المقابل هناك مخاوف في إسرائيل أيضا من تنازلات من جانب الأمريكيين. وفي أعقاب ذلك يجري في إسرائيل حوار بين مسؤولين سياسيين وأمنيين لضمان عدم الانسحاب من اتفاقيات سابقة. في إطار ذلك، تحدث رئيس المجلس القومي الأمريكي ايال حولتا مع نظيره الأمريكي جايك سوليفان

وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية الايراني أمير عبد اللهيان بأن لايران يوجد خطة بديلة إن لم تنجح المحادثات النووية لإحياء الاتفاق النووي عام 2015. كما أعلن مجلس الأمن القومي الايراني في بيان بأن نقاشا خاصا حول عرض الاتحاد الاوروبي المتعلق بالاتفاق النووي جرى بمشاركة الرئيس ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية.