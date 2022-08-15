الجيش الإسرائيلي يعلن عن إصابة جندي قرب طولكرم جراء نيران صديقة

الجيش الاسرائيلي يعلن عن اصابة جندي اسرائيلي جراء نيران صديقه من زملاءه بالقرب من السياج الحدودي قرب طولكرم

سمح بالنشر الليلة أن جنديا أصيب بنيران صديقة من زملاءه بالقرب من السياج الأمني قرب مدينة طولكرم في الضفة الغربية. في البداية أعلن الجيش الاسرائيلي بأن الحديث يدور عن عملية إطلاق نار، لكن تبين بعد نصف ساعة أن الحديث لا يدور عم عملية، ونقل الجندي المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" إنه بعد تحقيقات أولية اتضح أن المقاتل أطلق النيران تجاه زميله الذي تواجد معه بنفس الموقع، حيث غادر المكان، وقام زميله بإطلاق النار نحوه عن طريق الخطأ بعد مغادرته الموقع وعودته اليه. وأضافت أنه في الموقع يتواجد عدد من الجنود من ضمنهم الجندي الذي أطلق النار والجندي المصاب, وبدأ الجيش الاسرائيلي بتحقيقاته بالحادث.

وبسبب أن الحديث يدور عن جنديين، كانت هناك ضبابية لفهم ما حدث وان المواقع الأخرى القريبة التي سمعت إطلاق النار وابلغت عن ذلك اعتقدوا أن الحديث يدور عن إطلاق نيران معادية، وبعد التحقيقات فهموا ان الحديث لا يدور عن عملية والغوا هذا الاحتمال واطلعوا باقي القوات التي انطلقت مع قوات أخرى مثل الشاباك لتمشيط المكان بحثا عن منفذين، والتي عادت بعدها ادراجها. قائد المنطقة زار الموقع الليلة ورئيس هيئة الاركان الاسرائيلية افيف كوخافي سيصل المكان في الصباح وسيجري تحقيقا بنفسه بالمكان.

ورغم بيان الجيش الاسرائيلي بارك المتحدث باسم حماس حازم قاسم "العملية النوعية قرب طولكرم".