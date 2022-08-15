سوريا تترقب عودة النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم

"الأبواب مفتوحة لعودة اللاجئين السوريين"، مبينا أن الحكومة مستعدة لمساعدة العائدين ومنحهم كل ما يحتاجون إليه

في لقاء جمع الإثنين بين وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف ووزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف في دمشق، بحث المسؤولان خطة إعادة المهجرين السوريين بشكل آمن ووفق جداول زمنية محددة.

وقال مخلوف في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية إن هناك توافقا في الرؤية بين الجانبين السوري واللبناني لجهة عودة جميع اللاجئين وليس فقط 15 ألف مهجر شهريا كما ورد في الخطة التي قدمها الجانب اللبناني، لافتا إلى أن مراسيم العفو التي صدرت شملت جميع السوريين إضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات في المناطق الحدودية وتأمين الخدمات للعائدين من نقل وإغاثة ومساعدات إنسانية وطبابة وتعليم وغيرها لتوفير إقامة آمنة ومريحة لهم، بحسب "من المصدر".

وأضاف مخلوف: "الأبواب مفتوحة لعودة اللاجئين السوريين"، مبينا أن الحكومة مستعدة لمساعدة العائدين ومنحهم كل ما يحتاجون إليه.

وبحسب العربية، فقد صرح شرف الدين لوكالة "أسوشييتد برس"، الشهر الماضي، إن لبنان يأمل في بدء استقبال 15 ألف لاجئ سوري كل شهر في المستقبل القريب. في حين تعارض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجماعات حقوقية الإعادة القسرية إلى سوريا وتقول إن هذه الممارسة تهدد اللاجئين العائدين.

يذكر أن هناك أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري، معظمهم في تركيا والأردن ولبنان، واستقر في لبنان وحده مليون لاجئ سوري فروا من الحرب في بلادهم منذ اندلاع الصراع في مارس/آذار 2011.