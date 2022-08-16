إيران تعلن تقديم ردها على مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي في انتظار الموقف الأميركي

أعربت إيران عن مخاوفها، لكن القضايا المتبقية ليس من الصعب جدا حلها وتستند مخاوفها إلى انتهاكات واشنطن والاتحاد

قال مستشار الفريق المفاوض الإيراني محمد مراندي، عبر تويتر: "أعربت إيران، في ردها، عن مخاوفها، لكن القضايا المتبقية ليس من الصعب جدا حلها، وتستند هذه المخاوف إلى انتهاكات الولايات المتحدة/الاتحاد الأوروبي السابقة، لا أستطيع أن أقول أنه سيكون هناك اتفاقا، لكننا أقرب مما كنا عليه من قبل".

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، أن إيران أعلنت أنها قدمت ردها المكتوب على مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن إحياء الاتفاق النووي، وقالت طهران إنه سيتم التوصل إلى اتفاق إذا كان الرد الأمريكي "واقعيا ومرنا"

ووفقا لوكالة "إرنا"، أعربت إيران عن وجهات نظرها بشأن المسودة الأخيرة التي قدمها الاتحاد الأوروبي، وقالت الوكالة "كانت هناك خلافات حول 3 قضايا، أعربت فيها الولايات المتحدة عن مرونتها اللفظية في قضيتين، ولكن ينبغي إدراجها في النص، وتتعلق القضية الثالثة بضمان استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، والتي تعتمد على واقعية الولايات المتحدة".

وأضافت الوكالة: "نوقشت هذه القضايا بالتفصيل بعد ظهر يوم الاثنين بالتوقيت المحلي في اجتماع خاص لمجلس الأمن القومي، وأخيرا، تم تقديم موقف إيران كتابيا إلى الاتحاد الأوروبي، صباح الثلاثاء".

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن إيران "ستنقل ردها النهائي بشأن القضايا المعلقة إلى الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف ليل اليوم لمعرفة ردود الفعل".وأضاف: "إذا أبدت الولايات المتحدة ردة فعل واقعية ومرنة على العرض الإيراني، سنكون على وشك الاتفاق"، وتابع أن "الجانب الأمريكي وافق شفهيا على اقتراحين قدمتهما إيران".

وأكد وزير الخارجية الإيراني على أن "الأيام المقبلة أيام مهمة"، مشيرا إلى أن طهران"مستعدة للتوصل إلى نتيجة من خلال اجتماع لوزراء الخارجية وإعلان الاتفاق النهائي في حال قبول وجهات نظرها

".