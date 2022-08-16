الرئيس الإسرائيلي احتفاء بمرور 30 عامًا على إقامة العلاقات مع الهند: "تجمع فيما بيننا أوجه تشابه واضحة"

"نال شعبانا العريقان، اللذان تراكم ثراؤهما من التعليم والتراث بمرور مئات السنين، استقلالهما خلال نفس السنة".

بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ وسفير الهند لدى إسرائيل سانجيب سنغلا، تم الاحتفال أمس الإثنين، بإحياء الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات بين إسرائيل والهند في موعد يتقاطع مع الاستقلال الخامس والسبعين، في فندق دان في تل أبيب، "حضره نحو 400 مشارك برز من بينهم سفراء مصر وبريطانيا وأستراليا وتنزانيا وسياسيون وعسكريون ورجال أعمال"

اشتملت الأمسية على عرض تحية مصورة من رئيس الوزراء يائير لابيد، وفق النشر في واينت.

قال الرئيس هرتسوغ في خطابه: "في انتصار الهند التاريخي، هناك أوجه تشابه واضحة مع القصة القومية لإسرائيل". وتابع "نال شعبانا العريقان، اللذان تراكم ثراؤهم من التعليم والتراث بمرور مئات السنين، استقلالهم خلال نفس السنة".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي "اليوم، وبعد ما لا يزيد عن بضعة عقود، تفتخر جمهورياتنا الحديثة بالتواصل من خلال إبداعاتهما وديمقراطيتهما، من خلال حنكتهما واحترامهما العميق للأديان والمعتقدات القديمة. تسعى كل من الهند وإسرائيل لتحقيق المساواة والازدهار، وكلاهما يواجه تحديات داخلية وخارجية. كلاهما على استعداد لتوسيع شراكاتهما ".

كما استعرض الرئيس في كلمته العلاقات الدبلوماسية الكاملة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وأضاف "شهدنا تقدمًا مذهلاً في مجالات حيوية مثل الأمن والصحة وقطاع المياه. إن مجموعة I2U2 ، التي اجتمعت مؤخرًا خلال زيارة الرئيس بايدن لإسرائيل وضمت الهند وإسرائيل والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، هي دليل ملموس على أننا نمسك بأيدينا القوة لإطلاق حقبة جديدة من السلام والازدهار".