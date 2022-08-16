الجيش الإسرائيلي: لن يُسمح للأفراد والجنود في الخدمة الدائمة بالتحليق فوق السعودية وسلطنة عمان

يستثني القرار قطاعًا كبيرًا من الإسرائيليين من الاختراق التاريخي الذي سمح للطيران الإسرائيلي بالتحليق في سماء

أكد مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أنه لن يتم السماح للعاملين والجنود في الخدمة الدائمة في صفوفه بالسفر فوق السعودية وسلطنة عُمان في طريقهم إلى وجهات سياحية في الشرق، على ما كشف موقع "يسرائيل هيوم" الثلاثاء.

وبهذا القرار يتم عمليا استثناء قطاع كبير من الإسرائيليين من الاختراق التاريخي الذي سمح للطيران الإسرائيلي بالتحليق في المجال الجوي للسعودية وعمان الأمر الذي يختصر مدة السفر بساعات غير قليلة إلى دول الشرق الأقصى الجاذبة للسياح على غرار تايلاند والفلبين وسينغافورة وبعض أجزاء الصين وجزر سيشل وغيرها.

ويضيف الموقع أن تحذير السفر يشمل أيضًا الرحلات الجوية الأجنبية القادمة من فرنسا وألمانيا وإنجلترا ودول أوروبية أخرى والتي تمر عبر دول لا يسمح للعسكريين بالتحليق فوق مجالها، مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وإيران ودول أخرى. كما لا يُسمح للعسكريين الإسرائيليين بالسفر إلى تركيا، لذا يُحظر أيضًا السفر بطائرات تجعل من تركيا محطة ربط باتجاه الشرق.

يشار إلى أن المسار القصير لشركات الطيران ينطوي على توفير قدر كبير من المال عبر تقليص نفقات الوقود وساعات العمل لطواقم العاملين على متن الطائرات وبالتالي إخلاء الطائرات نحو مزيد من الرحلات الجوية.