إسرائيل: اكتشاف مجموعة نادرة من عظام مفاصل حيوانية تستخدم في الألعاب والعرافة في تل مارشيا

التجمع يظهر أنه في العصور القديمة،كان الناس يطلبون المساعدة من العوامل الخارجية، في السحر والتعاويذ،

أفادت سلطة الآثار في الإسرائيلية عن اكتشاف مجموعة نادرة من 530 عظام مفاصل الحيوانات المستخدمة في القمار والعرافة - يعود تاريخها إلى الفترة الهلنستية منذ حوالي 2300 عام في متنزه بيت غوفرين-ماريشة الوطني في جنوب إسرائيل.

تم اكتشاف هذه المجموعة الكبيرة بشكل استثنائ ، والتي نُشرت نتائجها لأول مرة مؤخرًا في المجلة الأثرية البريطانية Levant ، من قبل الدكتور إيان ستيرن منذ عدة سنوات في كهوف تحت الأرض أسفل مدينة ماريشة القديمة.

تم استخدام عظام الماعز والأغنام والماشية كنرد للألعاب وطقوس العرافة، بشكل رئيسي من قبل النساء والأطفال. كانت بعض العظام المفصلية مثقوبة أو مملوءة بالرصاص ليتم رميها بشكل أكثر فاعلية مثل النرد.

ومن ضمن المجموعة المكتشفى "عشرات من قطع النرد تحمل نقوشًا يونانية - بعضها نقش عليها أسماء آلهة مرتبطة في العصور القديمة: أفروديت، إلهة الخصوبة والحب والجمال؛ إيروس إله الحب. الإله هرمس. الإلهة هيرا. ونايكي إلهة النصر.

ووفقا لعالم آثار الحيوان في سلطة الآثار الإسرائيلية والباحث في جامعة حيفا الدكتور لي بيري غال فإن"مجموعة عظام مفاصل الحيوانات من ماريشا فريدة من نوعها، وتحديداً الكمية الكبيرة والنوعية الجيدة ، والعديد من النقوش" ، واشار إلى أن"التجمع يظهر أنه في العصور القديمة، كما هو الحال اليوم، كان الناس يطلبون المساعدة من العوامل الخارجية، في السحر والتعاويذ، وفي عالم المجهول. لدينا أمثلة لأطفال مدفونين بنرد ألعاب مماثل. المكعبات ، التي كانت نشاطًا شائعًا في الألعاب ، كان لها دور في مرافقة الأطفال إلى [الحياة الآخرة] ".

وواصل بيري غال الشرح قائلا أن "مدينة ماريشا الهلنستية كانت واحدة من أواني الانصهار في تلك الفترة" في المنطقة.

عاشت مجتمعات وثقافات مختلفة جنبًا إلى جنب هنا كجيران ، وكلهم تابعون للحكم الهلنستي. هناك عاش هنا الأدوميين والفينيقيين والأنباط واليهود ، والشعوب والثقافات المختلفة أثرت في بعضها البعض ".