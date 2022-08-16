تمديد اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي بستة أيام

ادعت محامية السعدي بعدم وجود أدلة ضده على صدى مزاعمه بأن اعتقاله جاء على نحو غير قانوني

مددت المحكمة العسكرية في سجن عوفر الثلاثاء اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي بستة أيام، إضافية بعد أن تم تمديد اعتقاله سابقا في الحادي عشر من آب/أغسطس، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأحضر السعدي للمثول أمام المحكمة العسكرية في سجن عوفر العسكري لمناقشة تمديد اعتقاله. من جانبها ادعت محامية السعدي بعدم وجود أدلة ضده على صدى مزاعمه بأن اعتقاله جاء على نحو غير قانوني.

ويشتبه بضلوع السعدي بأعمال عدائية ليس فقط في جنين بل في أنحاء الضفة الغربية، إضافة إلى انخراطه في وضع أفكار لعمليات عنيفة وتوسطه بين أشخاص وأموال من الخارج، وفق النشر في واللا.

وقد جرت مؤخرا مناقشات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول اعتقال السعدي على خلفية العنف المتزايد في مخيم جنين، وجهود الجهاد الإسلامي لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل خوفا من تبعات ذلك القرار لكون السعدي رمزا للقيادة والمقاومة على مدى عقود، وهو الأمر الذي أكده مسئولون.

واتخذ في نهاية المطاف القرار باعتقاله على خلفية التحذيرات المتزايدة بشأن عمليات إرهابية والمخططات الإسرائيلية لتقليص قدرات الجهاد الإسلامي في جميع أنحاء الضفة. الأمر الذي نجم عنه تصعيد عسكري تطور إلى حملة باسم "مطلع الفجر" أو الفجر الصادق بحسب تسمية الجيش الإسرائيلي.