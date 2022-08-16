الجيش الإسرائيلي يفحص ملابسات مقتل 5 أطفال فلسطينيين في غزة خلال عملية"الفجر الصادق"

الجيش نفذ عملية ’الفجر الصادق’ للدفاع عن المدنيين الإسرائيليين واستهدف البنية التحتية العسكرية لحركة الجهاد

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "مسؤولي الجيش يحققون في مزاعم مقتل خمسة اطفال فلسطينيين في اليوم الأخير من عملية"الفجر الصادق"في قطاع غزة، وتابع "الحدث المشار إليه قيد المراجعة"

واشار البيان إلى أنه "الجيش الإسرائيلي نفذ عملية ’الفجر الصادق’ للدفاع عن المدنيين الإسرائيليين واستهدف البنية التحتية العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، مع بذل كل جهد ممكن لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين والممتلكات المدنية قدر الإمكان"..

ومن جهتها ذكرت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصادر عسكرية أن "خمسة أطفال فلسطينيين قتلوا في 7 أغسطس / آب في غارات إسرائيلية على مقبرة الفالوجة شرق جباليا ، وهي بلدة تقع في الطرف الشمالي من قطاع غزة"

عندما تم الإعلان عن مقتلهم ، قال العديد من الضباط إن العمال الخمسة قتلوا على الأرجح بصاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي كان من الممكن أن يفشل داخل الأراضي الفلسطينية.

ووقعت حادثة مماثلة في اليوم السابق في مخيم جباليا للاجئين أسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين بينهم أطفال. ألقى الفلسطينيون باللوم على إسرائيل في مقتلهم ، لكن الجيش الإسرائيلي نشر بسرعة أدلة تظهر أن إطلاق صواريخ حركة الجهاد كان مسؤولا عن مقتلهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف في ذلك الوقت "لم ننفذ أي ضربات في تلك المنطقة في ذلك الوقت".