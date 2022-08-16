رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنعيد الردع بوجه العصابات الإجرامية وعنف الشوارع والفساد السلطوي مثلما فعلنا في غزة"

لفت لابيد إلى ضرورة توسيع نطاق الشرطة المدنية لتشمل كافة البلدات والمدن خاصة في المجتمع العربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، أثناء زيارته للكلية الوطنية للشرطة والتدريب في بين شيمش "إننا سنعيد الردع مثلما فعلنا في غزة، سنعيد الردع بوجه العصابات الإجرامية والعنف في الشوارع والعنف في العائلة والفساد السلطوي".

وأضاف لابيد: "سوف نستثمر بالمنتسبين اليافعين إلى الشرطة- جوالة، محققين، وجنود في حرس الحدود. سنعمل على تحسين ظروف عملهم ورواتبهم" موضحًا أن "الحكومة قدمت في السنة الماضية 1400 ملكات جديدة، ويجب الحرص أن يشغلها أفضل الموظفين وأمهرهم. علاوة على وضع خطة تعزيزية متعددة السنوات".

وتستند رؤية لابيد للنهوض بالشرطة إلى الخطوات التالية: الإعداد لـ 5000 شرطي في خطة متعددة السنوات، 26 كتيبة لحرس الحدود في الاحتياطي، 30 ألف متطوع في الحرس الإسرائيلي. إضافة إلى تأمين 450 مركبة مرورية لمكافحة حوادث الطرق في إطار خطة طوارئ وطنية لمكافحة حوادث الطرق.

ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة توسيع نطاق الشرطة المدنية لتشمل كافة البلدات والمدن في دولة إسرائيل وخاصة في المجتمع العربي على ضوء وجود وحدات شرطة مدنية في 75 بلدة فقط من أصل 257 سلطة محلية في إسرائيل.

ورتب لهذه الزيارة مفوض الشرطة يعكوف شبتاي، وشارك فيها إلى جانب لابيد، نائب وزير الأمن يوآف سيجلوفيتش، رئيسة لجنة الأمن الداخلي عضوة الكنيست ميراف بن آري، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء العقيد آفي جيل، ونائب وزير الأمن الداخلي تومر لوتان، وكبار أركان القيادة في شرطة إسرائيل ، وقادة الألوية والأقسام ومتدربو الكلية.