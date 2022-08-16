إسرائيل:محكمة العدل العليا تلغي تشريح جثة طفل مقتول بعد التماس قدمته أسرته واحتجاجات ليهود متدينيين

"نحن غاضبون من السلطات لأخذها الطفل الذي توفي للأسف وهو في طريقه إلى الجنة وترغب في تقطيعه إلى اشلاء"

ألغت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، أمس الإثنين، قرارا بإجراء تشريح جثة طفل من القدس يُزعم أن عمه خنقه حتى الموت، بعد التماس قدمته عائلة الطفل واحتجاجات من قبل اليهود المتدينين.

وخرج المئات من اليهود المتدينين إلى الشوارع في أربع مدن - القدس ، وبيت شيمش ، وموديعين ، وبني براك - ليلة الأحد احتجاجًا على قرار محكمة الصلح في القدس بضرورة إجراء تشريح للجثة الأربعة. - طفل يبلغ من العمر سنة. وأغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية، وألقوا الحجارة على الشرطة، وأشعلوا النار في صناديق القمامة.

ويعتبر اليهود المتدينون الملتزمون عموما أن "تشريح الجثث محظور ما لم يتمكنوا من المساعدة على الفور في إنقاذ حياة الآخرين، على سبيل المثال من خلال التبرع بالأعضاء"

وقال أحد المتظاهرين الأرثوذكس المتطرفين يهودا "نحن غاضبون من السلطات لأخذها الطفل الذي توفي للأسف وهو في طريقه إلى الجنة. والآن ترغب السلطات في تقطيعه إلى أشلاء، هذا يذكرنا بجميع أخطاء الدولة، وكيف تستمر البلاد في محاولة تدمير ديننا".

وتعتقد الشرطة أن عم الصبي، الذي لديه تاريخ من المشاكل النفسية والمحتجز لدى الشرطة، قد قتله، وتشريح الجثة كان ضروريًا لتوجيه الاتهام القانوني للجاني بالخنق، غير أن أسرة الطفل تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا لإلغاء الحكم لأسباب دينية.

وقال إسحاق ، وهو متظاهر آخر من الأرثوذكس المتطرفين: "أنا سعيد للغاية لأن المحكمة العليا ، التي لا نثق بها عادة ، قبلت الموقف الصحيح".