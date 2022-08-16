المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد مقتل 11 شخصا في قصف جوي تركي استهدف شمال سوريا

قالت الوزارة في بيان لها، إن "القوات التركية ردت على مصادر النيران في الجانب السوري"

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرة حربية تركية استهدفت، اليوم الثلاثاء مركزاً للجيش السوري في قرية حدودية في شمال سوريا، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً، ليس معروفاً ما إذا كانوا جميعهم ينتمون إلى قوات السورية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنه "ليس معروفاً ما اذا كان جميع القتلى من قوات النظام أو من المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على المنطقة"، مشيراً إلى أن القصف جاء وسط اشتباكات عنيفة اندلعت ليلاً بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد غرب مدينة كوباني الحدودية.

ومن جانبها أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 13 مسلحا في الجانب السوري، ردا على استهداف مخفرا حدوديا بولاية شانلي أورفة الحدودية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "القوات التركية ردت على مصادر النيران في الجانب السوري، وأن المعلومات الأولية تشير إلى تحييد 13 مسلحا"، مضيفة، "استمرار القوات التركية في استهداف مواقع المسلحين"، حسب وكالة الأناضول التركية