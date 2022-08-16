وزير الأمن الإسرائيلي :"حماس مسؤولة عن غزة- سنحبط كل محاولة لانتهاك سيادتنا"

وزير الأمن الاسرائيلي يجري تقييما للأوضاع في مقر جهاز الأمن العام -الشاباك

قام وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم بزيارة إلى مقر جهاز الشاباك، بمرافقة رئيس جهاز الأمن العام رونين بار، وأجرى الجانبان تقييما للوضع، كما استعرض أمام غانتس أنشطة الوحدات والأجهزة المختلفة في التنظيم من الوجهات العملياتية، والاستخباراتية، والسايبر وجوانب تكنلوجية. وقال غانتس في مستهل كلامه :"أود أن أعبر عن حزني العميق على وفاة الرقيب ناتان بيتوسي الليلة". وأضاف غانتس في مستهل أقواله :"قلوبنا مع العائلة وأصدقائه. الجيش الإسرائيلي سيحقق بعمق وسيتم تعلم الدروس واستيعابها".

وأضاف غانتس بحسب بيان :"أجريت تقييما للأوضاع في مقر جهاز الأمن العام مع رئيس الجهاز رونين بار" وتابع :"اجتمعت مع مديرين ومديرات شاركوا بالعمليات، وكشفوا لي عن قدرات مذهلة بالاستخبارات، السايبر والتكنلوجيا. سنواصل تعزيز سيادة دولة إسرائيل ضد المنظمات الإرهابية وسنواصل سوية تعزيز قوة كافة الأجهزة الأمنية".

وقال غانتس :"قمنا بتلخيص كافة الأنشطة المشتركة في عملية الفجر الصادق، والتي كشفت عن قدرات استخباراتية للشاباك والاستخبارات العسكرية، إنها مفتاح النجاح العملياتي المركز مع تقليل الضرر الذي يلحق الغير متورطين. ايضا حاليا، تعمل القوات الإسرائيلية سوية مع قوات الجيش والشاباك، من بين الأمور الأخرى، أمام حماس في غزة، في المقابل للأنشطة والفعالية لتعزيز القوة المعتدلة التي تنبع من منطلق فهم عميق للواقع".

ولخص غانتس اقوال :"القذائف التي تنتجها حماس, والانفاق التي يحفرها- تلحق الضرر بسكان غزة وتعطل التطوير الاقتصادي" وتابع "محاولات تعاظم قوة حماس يتم إحباطها كل الوقت، ورأينا ذلك من خلال الكشف عن النفق الأخير أمس. دولة إسرائيل ستواصل العمل للحفاظ على الاستقرار- وستواصل مطالبة حماس بالمسؤولية عن المنطقة. كل انتهاك- سيؤدي إلى دفع الثمن".