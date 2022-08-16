غانتس لوزير الدفاع الأمريكي:"يجب منع ايران من الحصول على سلاح نووي"

وناقش الوزيران الملف النووي الايراني وتطورات الحرب في أوكرانيا والعملية الاخيرة في قطاع غزة

اجرى وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الليلة مكالمة هاتفه مع نظيره الأمريكي لويد اوستين، تطرق الى سباق ايران للحصول على سلاح نووي، وتفاصيل حول العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة ضد الجهاد الإسلامي وحول وضع القتال في أوكرانيا.

وقال وزير الأمن بيني غانتس بحسب منشور له في تويتر :"تحدثت مساء اليوم مع وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن، حول مجموعة من القضايا الأمنية وعلى رأسها الحاجة لاتخاذ أنشطة لمنع ايران من التقدم بالعملية للحصول على سلاح نووي. أطلعت وزير الدفاع أيضا على تفاصيل من عملية ’الفجر الصادق’ وشكرته على المساعدة الأمريكية بالتزود بالصواريخ المضادة للقبة الحديدية التي أنقذت حياة الكثيرين في العملية الأخيرة".

كما ناقش الجانبان تطورات الحرب في أوكرانيا، والمساعدة الدفاعية التي قدمتها وزارة الأمن الإسرائيلية لأوكرانيا مؤخرا. تمنيت لوزير الأمن الذي أصيب مؤخرا بكورونا الشفاء العاجل، واتفقنا على مواصلة العمل معا بشكل وثيق على القضايا المختلفة التي تتعلق بالأمن العالمي والإقليمي".