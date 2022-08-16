رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق سيقوم بنشر سيرته الذاتية في كتاب في نوفمبر/تشرين الثاني

أضاف بنيامين نتنياهو في بيانه، "أنا متحمس لمشاركة قصتي معكم على أمل أن توفر القمم والمحن والرؤى التي جمعتها"

سيقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بنشر سيرته الذاتية في كتاب وذلك بعد الانتخابات البرلمانية التي قد تدفعه إلى السلطة مرة أخرى.

وسيكون الكتاب متاحًا باللغتين الإنجليزية والعبرية في وقت واحد في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث سيقوم الناشر الأمريكي"سايمون & شوستر" بإصدار النسخة الإنجليزية بينما ستصدر مكتبة "شيبوليت" النسخة العبرية.

وقال بنيامين نتنياهو، في بيان له، إن "قصة حياتي تتشابك مع الحزن والفرح وخيبات الأمل والنجاحات والدروس التي تعلمتها والأشخاص الذين أحببتهم. قصتي الشخصية تتضمن قصة صعود شعبنا. أثبتنا أنه بالإيمان والعزم يمكننا التغلب على أي عقبة".

وأضاف بنيامين نتنياهو في بيانه، "أنا متحمس لمشاركة قصتي معكم على أمل أن توفر القمم والمحن والرؤى التي جمعتها على طول الطريق الإلهام لجميع الذين يسعون إلى عيش حياة ذات معنى."

وفقًا للبيان، فقد كتب نتنياهو الكتاب على مدى تسعة أشهر بدأت عندما أصبح زعيمًا للمعارضة بعد هزيمة انتخابات 2021.

وكان بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود قد قضى 12 عامًا كرئيس الوزراء وهي أطول مدة يقضيها شخص في هذا المنصب في تاريخ إسرائيل ، وستتاح لزعيم المعارضة فرصة العودة إلى هذا المنصب في الانتخابات المقبلة إذا حصلت الكتلة اليمينية على عدد كافٍ من المقاعد.