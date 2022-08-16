تشييع جنازة الجندي الإسرائيلي الذي توفي بنيران زميله بمشاركة المئات

قالت إحدى أخواته وهي تبكي: "علمت أن روح أخي روحانية ومليئة بالصلوات. كان يسير كبطل".

تم اليوم الثلاثاء، دفن الجندي الإسرائيلي نتان فيتوسي، الذي لقي مصرعه، أمس الإثنين، "بنيران زميله" إثر خطأ في تحديد الهوية، واجتمع المئات من أفراد عائلته وأصدقائه في مقبرة عسكرية في نتانيا وسط إسرائيل، لإلقاء النظرة الأخيرة على الفقيد.

وقال والده يوسف أثناء تأبين: "هناك نجم جديد في السماء". وخاطبت والدته رينا المئات بالعبرية، فيما قالت إحدى أخواته وهي تبكي: "علمت أن روح أخي روحانية ومليئة بالصلوات. كان يسير كبطل".

ومن جانب، خاطب قائد الكتبية التي خدم فيها الفقيد خلال كلمته بمراسم تشييعه، "لقد خضعت لتدريب صعب [...] أشعر بالحزن لأنني أتحدث عنك بصيغة الماضي. كنت مقاتلاً محبوبًا ، ولعبت دورًا مهمًا في إنجازات الكتيبة".

وكان جنديا إسرائيليا قتل بعد إطلاق النار عليه من أحد زملاءه بالقرب من السياج الأمني قرب مدينة طولكرم في الضفة الغربية منتصف ليلة الاثنين. وذكر بيان الجيش الاسرائيلي انه تم إبلاغ عائلة الجندي القتيل، وبدأ الجيش بالتحقيق بملابسات هذا الحادث غير عادي. .