اعتقال ناشِطَين من الجهاد الإسلامي في نابلس وبحوزتهما 17 كيلوغرام من المواد المتفجرة

جاء هذا الاعتقال على خلفية تعاظم قوة التنظيم المسلح في الضفة الغربية أيضا

اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الأسبوع الماضي مواطِنَين من مدينة نابلس تم تجنيدهما للجهاد الإسلامي وبحوزتهما 17 كيلوغرام من المواد المتفجرة، وقالت القناة الإسرائيلية N12 إنه رغم أن المواد المتفجرة كانت دون المستوى، لكن الحديث يدور عن أكبر كمية متفجرات تم ضبطها ويتم التحقيق بالقضية من قبل الأجهزة الفلسطينية. ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن الحديث يدور عن تطور خطير، على خلفية تعاظم قوة هذا التنظيم أيضا في الضفة الغربية.

تعاظم قوة الجهاد الإسلامي يمكن اعتباره الحدث الأهم خلال الأشهر الأخيرة، والذي بدأ من مخيم جنين شمال الضفة الغربية وبات ينتشر إلى مواقع أخرى. طولكرم، قلقيلية، لكنه بشكل أساسي يتواجد في مدينة نابلس وفي المخيمات المحيطة بها.

عملية الاعتقال غير العادية في الضفة الغربية، تأتي بعد أن انصب الاهتمام الرئيسي خلال الفترة الأخيرة على الجهاد الإسلامي في غزة، بشكل أساسي على خلفية عملية "الفجر الصادق"، وتم الأسبوع الماضي تصفية المسلح إبراهيم النابلسي في البلدة القديمة بمدينة نابلس والذي ينتمي هو أيضا للجهاد الإسلامي الى جانب مسلح آخر وذلك خلال تبادل إطلاق نار، وأصيب بالحدث عشرة آخرين.