إسرائيل تستقبل 225 مهاجرا يهوديا من الولايات المتحدة وكندا

تابع الحاخام يهوشوا، "شكرًا لجميع الذين عززوا صمود دولة إسرائيل وساهموا فيها ، ديموغرافيًا واقتصاديًا"

عرف مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل، اليوم الأربعاء، وصول أكثر من 200 مهاجر يهودي جديد، من 19 ولاية أمريكية ومقاطعة كندية واحدة.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نفيش بنفيش" الحاخام يهوشوا فاس: "نحتفل بحماس بمرور 20 عامًا من النشاط المكثف، بفضلها جلبنا إلى إسرائيل 75000 مهاجر من الولايات المتحدة وكندا".

وتابع الحاخام يهوشوا، "شكرًا لجميع المواطنيين الذين عززوا صمود دولة إسرائيل وساهموا فيها ، ديموغرافيًا واقتصاديًا ، عندما قاموا بتربية عائلاتهم هنا واندمجوا في سوق العمل في مجموعة متنوعة من الصناعات وأولئك الذين تركوا حياتهم المريحة من اجل التجنيد في خدمة كبيرة والحفاظ على امن الدولة ".

وأضاف الحاخام يهوشوا، "يسعدنا أن نكون شركاء في النشاط المهم الطويل الأمد لمنظمة "نفيش بنفيش" وللمساعدة في جلب آلاف السائحيين الجدد إلى إسرائيل من مختلف أنحاء العالم".

وتم تنظيم رحلة الطيران من قبل منظمة "نفيش بنفيش" ، وهي منظمة غير ربحية تحتفل بمرور 20 عامًا على تسهيل الهجرة من أمريكا الشمالية إلى إسرائيل، بالشراكة مع وزارة السياحة الإسرائيلية، والوكالة اليهودية، "كيرين كايميث إسرائيل" ، والصندوق القومي اليهودي - الولايات المتحدة الأمريكية.

انضم المهاجرون الجدد إلى العشرات الذين وصلوا في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى إسرائيل وعشرات الآلاف من المهاجرين الذين جلبتهم نيفيش بنيفش إلى الدولة اليهودية على مر السنين .