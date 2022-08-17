تقرير: توقعات بإعلان تركيا وإسرائيل عن اتفاق بشأن تطبيع العلاقات الثنائية اليوم الأربعاء

من المتوقع صدور البيان عن تطبيع العلاقات بين البلدين في غضون الساعات القادمة

من المتوقع أن تعلن تركيا وإسرائيل قريبا في بيان رسمي عن تطبيع العلاقات بين البلدين، وبحسب النشر في N12، يشمل الإعلان إعادة السفراء الى تل أبيب وأنقرة، ومن المرتقب أن يتم صدور البيان خلال الساعات القريبة.

اجتازت عملية دفء العلاقات بين البلدين اختبار القتال في غزة خلال عملية "الفجر الصادق"، حيث شدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال مؤتمر للسفراء الأتراك في انقرة على أن تجديد العلاقات بين إسرائيل وتركيا سيتيح للأتراك مساعدة "إخوتهم الفلسطينيين"، وشدد الرئيس التركي أنه "لا يوجد أي مبرر لقتل الأطفال" لكنه استخدم خلال كلمته لغة معتدلة أكثر من التي اعتاد استخدامها خلال أحداث سابقة، وعلى عكس الماضي لم يتهم إسرائيل بالأمر.

وتراجعت العلاقات بين البلدين بعد حادث اسطول مرمرة الذي انطلق الى غزة عام 2010، والذي ادى الى قطع العلاقات على مدار عشر سنوات بين البلدين. وبدأت العلاقات بالتحسن بعد اعتقال الزوجين الإسرائيليين اللذين اعتقلا في تركيا للاشتباه بقيامهم بالتجسس بعد التقاطهما صورا بالقرب من قصر إردوغان . وفي النهاية تم إطلاق سراحهم بعد اتصالات بين المستويات السياسية العليا في كلا البلدين، وبعد اربعة أشهر من الحادثة وصل الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ تركيا في زيارة رسمية اجتمع خلالها مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.