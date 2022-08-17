بعد الضجة حول تصريحاته/الرئيس الفلسطيني يوضح :"المحرقة من أبشع الجرائم في تاريخ البشرية"

وبحسب التقرير جاء الاعتذار في أعقاب تصريحات الرئيس الفلسطيني خلال اجتماعه مع المستشار الألماني

أوضح مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن اليوم موضوع تصريحاته أمس خلال المؤتمر الصحافي في برلين حيث صرح خلالها بأنه إسرائيل "نفذت 50 محرقة ضد الفلسطينيين على مدار سنوات". وشدد الرئيس الفلسطيني مجددا بأن الهولوكوست من أبشع الجرائم في تاريخ البشرية، ولم تكن لديه أي نيه لإنكار المحرقة". وجاء هذا التوضيح بعد محادثة هاتفية أجراها رئيس الحكومة يائير لابيد مع حسين الشيخ المقرب من الرئيس الفلسطيني وطالبه باعتذار على التصريحات. وذكرت القناة الاسرائيلية "13" بأن المكالمة بين لابيد والشيخ كانت "صعبة ومتوترة".

وطالب مكتب وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس أيضا اعتذار على تصريحات عباس. حيث وجهت انتقادات شديدة من النظام السياسي الأسرائيلي له، بسب اجتماعه مع عباس في منزله في روش هعاين. ورد غانتس على الادعاءات وقال :"من لا يبعث جنودا الى القتال، ومن لا يوجد لديه مسؤولية على حياة المواطنين والجنود الإسرائيليين- من الأفضل له ألا يحرض على اجتماعات منعت وستمنع الحرب القادمة وستؤدي الى استقرار في المنطقة وحرية العمل السياسي".

وكان الرئيس الفلسطيني أجاب بعد أن سئل في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني اولاف شولتس ان كان سيعتذر أمام ألمانيا وإسرائيل عن عملية ميونيخ عام 1972 والتي أسفرت عن مقتل 11 رياضيا إسرائيليا، رفض رئيس السلطة التعبير عن اي ندم على العملية التي نفذتها منظمة "أيلول الأسود" المرتبطة مع حركة فتح، الحركة التي يرأسها.

وصباح اليوم كتب المستشار الألماني شولتس عبر حسابه في تويتر:"أشعر بالاشمئزاز من التصريحات الفاضحة للرئيس الفلسطيني محمود عباس. بالنسبة للألمان خصوصا، كل تشويه لخصوصية المحرقة هو أمر لا يطاق ولا يقبله العقل. أدين كل محاولة لإنكار جرائم المحرقة".