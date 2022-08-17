ارتفاع الصادرات المغربية إلى إسرائيل بنحو 31 مليون دولار أمريكي بأزيد من 3 أضعاف

الصادرات المغربية إلى إسرائيل تتنوع بين المنسوجات والخضروات واللحوم والأجهزة الإلكترونية والسيارات

كشف الموقع الرسمي للأمم المتحدة "TradingEconomics" أن إسرائيل استوردت البضائع من المغرب خلال العام المنصرم بما قيمته أكثر من 117 مليون دولار أمريكي، في ما الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب، لم تتجاوز خلال العام المنصرم 31 مليون دولار أمريكي،

وزادت الصادرات المغربية لإسرائيل بنسبة كبيرة مقارنة بعام 2020 التي لم تتجاوز فيها الصادرات سقف 20 مليون دولار، في ما لم تتجاوز الصادرات الإسرئايلية نحو المغرب خلال العام المنصرم 31 مليون دولار أمريكي، وفي عام 2020 لم تتجاوز 15 مليون دولار، أغلب صادرات إسرائيل إلى المغرب هي التي تتعلق بصناعة الطائرات والفضاء.

وأضاف ذات المصدر، أن الصادرات المغربية إلى إسرائيل تتنوع بين المنسوجات والخضروات واللحوم والأجهزة الإلكترونية والسيارات والعديد من البضائع الأخرى التي تتوزع بين المنتوجات الفلاحية والصناعية، لكن تبقى المنسوجات والملابس على رأس الصادرات المغربية إلى إسرائيل.

ويبدو من خلال مقارنة ميزان الصادرات والواردات بين المغرب وإسرائيل، أن الصادرات المغربية إلى إسرائيل تتجاوز صادرات الأخيرة إلى المغرب بأكثر من 3 أضعاف، وهو ما يجعل السوق الإسرائيلية أحد الأسواق الهامة التي افتُتحت في وجه المصدرين المغاربة.

وتأتي القفزة في المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل، مباشرة بعد استئناف العلاقات الثنائية الكاملة بين الطرفين في أواخر عام 2020، ضمن اتفاق ثلاثي توسطت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، وكان من نتائجه اعتراف واشنطن بسيادة المملكة المغربية على الصحراء.

ويتوقع أن تعرف المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل خلال السنوات المقبلة ارتفاعا ملحوظا خاصة بعد توقيع العديد من الاتفاقيات في الشهور الأخيرة لزيادة الروابط التجارية بين الطرفين، وتسهيل التصدير والاستيراد والاستثمار بين رجال الاعمال من البلدين.