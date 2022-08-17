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نائب وزير الدفاع الروسي يمهد مع مسؤول في الأمن الفلسطيني لبدء مرحلة من التعاون استخباراتيا وعسكريا

i24news

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نائب وزير الدفاع الروسي العقيد ألكسندر فومين يغادر بعد اجتماع مع المفاوضين الأوكرانيين في اسطنبول ، في 29 مارس 2022
Yasin AKGUL / AFPنائب وزير الدفاع الروسي العقيد ألكسندر فومين يغادر بعد اجتماع مع المفاوضين الأوكرانيين في اسطنبول ، في 29 مارس 2022

جاءت المحادثات في وقت تسعى فيه موسكو بعد نحو ستة أشهر من غزوها أوكرانيا إلى إيجاد حلفاء في أنحاء العالم

التقى نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين مع قائد قوات الأمن في السلطة الفلسطينية نضال أبو دخان، الأربعاء، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية التي أضافت أن المباحثات بين الجانبين جرت على هامش مؤتمر أمني عقده الجيش الروسي في موسكو.

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وبحسب المصدر ذاته فإن المحادثات تمحورت حول إمكانية التعاون العسكري والاستخباراتي بين روسيا والسلطة الفلسطينية. 

وأفاد موقع سويسإنفو بأن "المحادثات جاءت في وقت تسعى فيه موسكو بعد نحو ستة أشهر من غزوها أوكرانيا إلى إيجاد حلفاء في أنحاء العالم لمواجهة ما وصفه الرئيس فلاديمير بوتين بأنه هيمنة غربية واستعمار جديد".

وتقيم موسكو علاقات دبلوماسية جيدة مع إسرائيل لكن الحرب في أوكرانيا زعزعت تلك العلاقات على خلفية وقوف اسرائيل العلني إلى جانب أوكرانيا في تلك المعادلة. ويرى مراقبون أن قرار روسيا إغلاق عمل الوكالة اليهودية في أراضيها هو أحد أبرز تجليات الغضب الروسي حيال إسرائيل.

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