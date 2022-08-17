الشرطة الألمانية تعتقل شابا أدى تحية هتلر أمام رياضيين إسرائيليين في ميونيخ

الرياضيين الإسرائيليين كانوا يزورون النصب التذكاري لهجوم ميونيخ للألعاب الأولمبية عام 1972

أعلنت شرطة الألمانية في ميونخ، اليوم الأربعاء ،إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاما، أدى تحية هتلر أثناء مرور وفد من الرياضيين الإسرائيليين كانوا يزورون النصب التذكاري لهجوم ميونيخ للألعاب الأولمبية عام 1972 على هامش بطولة أوروبا لألعاب القوى.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن 16 رياضيا من منتخب إسرائيل لبطولة أوروبا لألعاب القوى كانوا يزورون الحديقة الأولمبية في ميونيخ، مساء الثلاثاء، عندما أدى حارس الأمن التحية المحظورة.وتابع البيان: “أحد حراس الأمن الأربعة شوهد قرابة الساعة 19,20 وهو يرسم الإشارة النازية (تحية هتلر)”.

وعلى الفور، أوقفت الشرطة المشتبه به، البالغ 19 عاما، وهو من برلين، ومنع من أن يكون موجودا في كل فعاليات البطولة الأخرى.

تأتي هذه الحادثة في وقت حساس، إذ تستضيف ميونيخ بطولة أوروبا لألعاب القوى قبل الذكرى الخمسين لهجوم الأولمبياد الذي راح ضحيته 11 إسرائيليا.

في 5 أيلول/سبتمبر 1972، اقتحم ثمانية مسلحين شقة الفريق الإسرائيلي في القرية الأولمبية، وأطلقوا النار على اثنين، وأخذوا تسعة إسرائيليين رهائن، وهددوا بقتلهم ما لم يطلق سراح 232 أسيراً فلسطينياً.

وحصلت عائلات القتلى على 4,5 ملايين يورو كتعويض، لكنها تقول إنها غير كافية وتعهدت مقاطعة إحياء ذكرى المأساة.

وأجج الرئيس الفلسطيني محمود عباس الموقف خلال زيارته لبرلين، الثلاثاء، بعدما أثارت تصريحات ساوى فيها بين سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين ومحرقة اليهود على أيدي النازيين، تنديدا شديدا.