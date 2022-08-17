الغارديان: الحكم على طالبة سعودية بالسجن 34 عاما لاستخدامها موقع تويتر بغرض "زعزعة الأمن المدني"

سلمى الشهاب 34 أم لطفلين ، حُكم عليها بداية بالسجن 3 سنوات بتهمة استخدام موقع إنترنت "لإثارة الاضطرابات"

تم الحكم على طالبة سعودية في جامعة ليدز، بالسجن 34 عامًا، بعد عودتها إلى المملكة السعودية لقضاء عطلة، بتهمة امتلاكها حسابًا على تويتر وإعادة تغريدات المعارضين والناشطين عبر حسابها، على ما كشفت الغارديان الأربعاء.

صدر الحكم الصادر عن المحكمة الإرهابية الخاصة في السعودية بعد أسابيع من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية ، والتي حذر نشطاء حقوق الإنسان من أنها قد تشجع المملكة على تصعيد حملتها القمعية ضد المعارضين وغيرهم من النشطاء المؤيدين للديمقراطية.

سلمى الشهاب، 34 عامًا، أم لطفلين ، حُكم عليها في البداية بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "جريمة" استخدام موقع إنترنت "لإثارة الاضطرابات العامة وزعزعة الأمن المدني والوطني". لكن محكمة الاستئناف أصدرت حكمًا جديدًا يوم الاثنين - بالسجن 34 عامًا تليها حظر سفر لمدة 34 عامًا - بعد أن طلب المدعي العام من المحكمة النظر في جرائم مزعومة أخرى.

وفقًا لترجمة سجلات المحكمة، التي اطلعت عليها صحيفة الغارديان، فإن التهم الجديدة تشمل الادعاء بأن شهاب كانت "تساعد أولئك الذين يسعون إلى إثارة الاضطرابات العامة وزعزعة الأمن المدني والوطني من خلال متابعة حساباتهم على تويتر" وإعادة- تغريد تغريداتهم. يُعتقد أن شهاب ربما لا تزال قادرة على طلب استئناف جديد في القضية.

وبحسب واينت فقد أعادت الشهاب ترديد تغريدة تطلب الحرية لسجينة رأي سعودية تدعى لجين الهذلول ناشطة في ميدان حقوق النساء.