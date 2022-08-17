وزير الأمن الإسرائيلي: محمود عباس"ضرورة للتنسيق الأمني"

غانتس:"أسمع انتقادات للقاءاتي مع قيادة السلطة الفلسطينية سأستمر في فعل كل ما هو ضروري للحفاظ على الأمن"

قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، إن لقاءاته مع محمود عباس كانت "ضرورية بسبب التنسيق الأمني ​​المستمر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية"وتابع إن"كلام عباس حقير وكاذب. طالبته بسحبها وكان من الجيد أن يفعل" في أعقاب تصريحات الأخير التي تتهم إسرائيل بارتكاب "50 محرقة".

وافاد غانتس "أسمع انتقادات للقاءاتي ومحادثات المؤسسة الأمنية مع قيادة السلطة الفلسطينية، سأستمر في فعل كل ما هو ضروري للحفاظ على الاستقرار الأمني ​، وضمان حرية عمل دولة إسرائيل، وقبل كل شيء حماية الحياة البشرية" وحث غانتس خصومه على "عدم لعب السياسة بأمن إسرائيل".

وبرر بني غانتس لقاءاته الأخيرة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في أعقاب تصريحات الأخير التي اتهمت إسرائيل بارتكاب "50 محرقة".وشدد غانتس خلال جولة في الجنوب بعد التصعيد الأخير مع حركة الجهاد الإسلامي في غزة، على "إننا نتعامل مع واقع أمني وسياسي معقد رأيناه تداعياته قبل أسبوع فقط في المنطقة".