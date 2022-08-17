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مصادر خاصة لـ i24NEWS: حماس أوقفت فجر اليوم خلية من الوحدة الصاروخية لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد

i24NEWS

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عناصر من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يشاركون في مظاهرة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، 17 أبريل ، 2022.
SAID KHATIB / AFPعناصر من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يشاركون في مظاهرة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، 17 أبريل ، 2022.

تقرير"مجموعة من حماس أوقفت خلية الجهاد وصادرت منها الصواريخ، كما أنها صادرت بطاقات التنسيق المشترك "

كشفت مصادر مطلعة من قطاع غزة لـ i24NEWS، أن "مجموعة مسلحة من كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أوقف فجر اليوم خلية من الوحدة الصاروخية لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ومنعتها من تربيض صواريخ في مرابض تتبع لها شمال غرب قطاع غزة"

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وبحسب المصادر الفلسطينية ، فإن تلك المجموعة من حماس أوقفت خلية الجهاد وصادرت منها الصواريخ، كما أنها صادرت بطاقات التنسيق المشترك والتي تسمح لخلايا التنظيمات في القطاع بالتحرك بحرية.

واشار التقرير إلى أنه "وبعد احتجاز أفراد الخلية أفرج عنهم بعد تدخل قيادات عسكرية كبيرة من التنظيمين.وأجرت قيادتا حماس والجهاد جلسة مشتركة فجرا وتقرر تشكيل لجنة تحقيق"

وأكدت المصادر أنه"كشف النقاب عن أن سرايا القدس اتخذت قرارا بعد الجولة الأخيرة بالانسحاب من غرفة العمليات المشتركة.وجاء القرار بسبب خذلان حركة حماس، للجهاد في الجولة الأخيرة".

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