محاميا الجندي الإسرائيلي الذي قتل زميله بطريق الخطأ في موقع للجيش قرب طولكرم يطالبان بإنهاء التحقيق معه

يدعي المحاميان أن موكلهما تصرف بحسب الإجراءات المتبعة، وأشارا إلى أن التحقيق يجري بطريقة فاضحة

بعد يومين من حادثة مقتل الجندي الإسرائيلي نتان فيتوسي برصاص زميله الذي أطلق عليه الرصاص على دفعات، حسب توصيفه، وهو في برج المراقبة، توجه محامياه اليوم (الأربعاء) برسالة إلى الوحدة الوطنية للتحقيقات العملياتية وقائد لواء كفير – مطالبين بوقف التحقيق معه. وادعى المحاميان في الرسالة، أنه تم رفض طلبهما مقابلة الجندي، ما دفعهما إلى توجيه هذه الرسالة حيث وصفا التحقيق معه بأنه غير عادل ومرفوض، وفق النشر في N12.

يدعي المحاميان أن موكلهما تصرف بحسب الإجراءات المتبعة، لا سيما فيما يتعلق بقواعد الفتح بإطلاق النار. وأشارا إلى أن التحقيق يجري بطريقة فاضحة وفق زعمهما، وسط التأكيد أن الجندي يمر بضائقة نفسية شديدة جراء طبيعة ما حصل. ويفيد المحاميان أن الحادث وقع في الساعة الأخيرة من وردية عمل مدتها 8 ساعات. ومنذ الحادث، يخضع الجندي الذي أطلق النار لتحقيقات مكثفة تعيده إلى مسرح الحدث، ومنعه كل ذلك من الإفلاح في اقتناص ساعة نوم حتى يخلد إلى الراحة قليلا.

وأورد المحاميان في الرسالة التي تضمنت احتجاجات على سير التحقيق، أن الإصرار على التحقيق مع الجندي خلال ساعات الليل يدفعهما الى الاعتقاد بأن التحقيق يهدف إلى حمل الجندي على تغيير روايته.

وكشفت تحقيقات أولية أن جنديا أطلق النيران تجاه زميله الذي تواجد معه بنفس الموقع، الحدودي المحاذي لطولكرم في الضفة العربية، حيث غادر الجندي الضحية الموقع الذي تواجد به، وقام زميله بإطلاق النار نحوه عن طريق الخطأ بعد عودته للموقع لعدم تمييزه له والاشتباه فيه واطلق رصاصتين نحوه. وذكرت مصادر إسرائيلية أنه يتواجد في الموقع عدد من الجنود من ضمنهم الجندي الذي أطلق النار والجندي المصاب, وبدأ الجيش الاسرائيلي بتحقيقاته بالحادث الاستثنائي.